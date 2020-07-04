Ücretsiz izin maaş desteği sorgulama! E-Devlet İŞKUR Nakdi ücret desteği sorgulama ekranı
Ücretsiz izin maaş desteği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bu ay da devam edecek. Nakdi ücret desteği olarak da bilinen ücretsiz izin maaş desteği, 1 ay daha sürdürülmeye devam edecek. İşverenlerin işten çıkarma yasakları da buna binaen 1 ay daha sürdürülmüş olacak. Peki, iş yerinin ücretsiz izin maaş desteği için nakdi ücret desteğine başvurup başvurmadığı nasıl öğrenilir? İşte, E-Devlet ve İŞKUR ücretsiz izin maaş desteği sorgulama ekranı
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Ücretsiz izin desteği sorgulama ekranı için İŞKUR giriş bilgileri ya da sadece E-Devlet şifresine sahip olmak yetiyor. Nakdi destek ödeme bilgilerini sorgulamak için E-Devlet girişi yapan vatandaşlar, aşağıdaki linke tıklayarak işlemlerini sorgulama işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor. Peki, ücretsiz izin desteği sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte, E-Devlet İŞKUR nakdi destek yardımı ekranı ile ücretsiz izin desteği sorgulama işlemi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanma süresini 1 ay daha uzatıyoruz. Bununla bağlantılı, nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecek. Bununla bağlantılı olarak iş feshi sınırlaması ve dolayısıyla nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecektir." diye konuştu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Halkımızdan tek isteğimiz, bu süreçte kurallara uyarak, işlerine, üretimlerine, ülkelerine sahip çıkarak bize destek olmasıdır. İçerideki ve dışarıdaki ortak kanaat Türkiye'nin salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyanın yıldız ülkelerinden biri olacağı yönündedir."