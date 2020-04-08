Ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz izin maaş desteği şartları nedir?

BAKAN ALBAYRAK’TAN ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Vatandaşlarımızın gelirlerini güvence altına almak ve kayıplarını telafi etmek için neler yapabiliriz, diye canla başla çalışıyoruz. Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin. Onlar için de maaş desteğini başlatacağız” dedi.