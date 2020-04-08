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Ekonomi
Haber Giriş: 08 Nisan 2020 - 10:15, /

Ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz izin maaş desteği şartları nedir?

Koronavirüs önlemleri kapsamında ekonomik anlamda hayata geçirilen faaliyetlere bir yenisi daha ekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara maaş desteği yapılacağını duyurdu. Peki ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır?

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Ücretsiz izin maaş desteği başvuruları araştırılan konular arasında yerini aldı. Ücretsiz izin maaş desteği başvuru şartları nedir? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüsle mücadele kapsamında yeni bir açıklama yaptı. Bakan Albayrak açıklamasında, “Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin. Onlar için de maaş desteğini başlatacağız” cümlelerine yer verdi.

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BAKAN ALBAYRAK’TAN ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ AÇIKLAMASI
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Vatandaşlarımızın gelirlerini güvence altına almak ve kayıplarını telafi etmek için neler yapabiliriz, diye canla başla çalışıyoruz. Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin. Onlar için de maaş desteğini başlatacağız” dedi.

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ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ ŞARTLARI NEDİR?
Ücretsiz izin maaş desteği şartları ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamalar yapıldıkça haberimiz içerisine eklenecektir.

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ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?
Henüz başvurular ile ilgili detaylı açıklama yapılmadı.

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