Ücretsiz izin maaş desteği ödemesi ne zaman? 1170 TL kimlere verilecek? Başvuru şartları!
Ücretsiz izin Nakdi Ücret Desteği başvuruları alınmaya devam ederken, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 3 ay, aylık 1170 lira olarak verilecek maaş desteği için tarih araştırmalarına hız verdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakalığı tarafından verilecek olanÜcretsiz izin maaş desteği ödemesinde ücretlerin ne zaman hesaplara yatacağı da bir diğer gündem konusu. Peki, Ücretsiz izin maaş desteği ödemesi ne zaman? 1170 TL kimlere verilecek? Başvuru şartları neler? İşte, Ücretsiz izin maaş desteği ödemesi hakkında ayrıntılar...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Ücretsiz izne ayrılan, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere günlük 39,24 TL destek için araştırmalar hız kazandı. Ücretsiz izin maaş desteği olarak bilinen bu ödemenin ne zaman başlayacağı başvurusunu tamamlayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 1170 TL ne zaman yatacak? Ücretsiz izin maaş desteği ödemesi ne zaman?
Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği başvuruları devam ederken, başvurularını tamamlayan vatandaşların araştırmaları hız kazandı. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 3 ay, aylık 1170 lira olarak verilecek maaş desteği için tarih araştırmaları yoğunlaştı. İşte, '1170 TL ne zaman yatacak?' sorusunun yanıtı...
2
Abone Ol
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Nakdi Ücret Desteği'ne başvuru sisteminin açıldığını belirterek, işverenlerin ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin bildirimlerini SGK'nin https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresinden Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı'nı seçerek yapabileceklerini ifade etti.
3
Abone Ol
Bildirimlerin ücretsiz izin verilen her ay için ayrı ayrı olmak üzere, ücretsiz iznin verildiği ayı izleyen ayın 3'üne kadar yapılacağını bildiren Selçuk, çalışanların ayrıca bir başvuru yapmasına gerek olmadığını vurguladı.
4
Abone Ol
ÖDEMELER NE ZAMAN?
15 Mart 2020'den sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara da Nakdi Ücret Desteği verileceğini bildiren Selçuk, bu işçilerin daha önce yapmış oldukları işsizlik ödeneği başvurusu dışında herhangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmadığını kaydetti.
5
Abone Ol
Selçuk, 15 Mart’tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine başvurmamış olanların, https://esube.iskur.gov.tr adresinden veya e-devlet aracılığıyla işsizlik ödeneğine başvuruda bulunabileceğini belirterek, "Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizle 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara, Nakdi Ücret Desteği, İŞKUR tarafından izleyen ayın 8'inden itibaren ödenecek." ifadelerini kullandı.
6
Abone Ol
KİMLER YARARLANACAK?
Nakdi Ücret Desteği uygulamasından kimlerin yararlanacağına ilişkin Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan, Kısa Çalışma Ödeneğimizden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçilerimize yönelik bir uygulamamız." değerlendirmesinde bulundu.