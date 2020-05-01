Ücretsiz izin maaş desteği ödemesi ne zaman? 1170 TL kimlere verilecek? Başvuru şartları!

Ücretsiz izne ayrılan, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere günlük 39,24 TL destek için araştırmalar hız kazandı. Ücretsiz izin maaş desteği olarak bilinen bu ödemenin ne zaman başlayacağı başvurusunu tamamlayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 1170 TL ne zaman yatacak? Ücretsiz izin maaş desteği ödemesi ne zaman?



Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği başvuruları devam ederken, başvurularını tamamlayan vatandaşların araştırmaları hız kazandı. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 3 ay, aylık 1170 lira olarak verilecek maaş desteği için tarih araştırmaları yoğunlaştı. İşte, '1170 TL ne zaman yatacak?' sorusunun yanıtı...