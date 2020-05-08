Ekonomi Haber Giriş: 07 Mayıs 2020 - 23:43 , 07 Mayıs 2020 - 23:43

Ücretsiz izin maaş desteği ödemeleri ne zaman verilecek? Ücretsiz izin nakdi yardım başvurusu nasıl yapılır?

Ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır?" sorusu ücretsiz izin maaş desteği başvuruları alınmaya devam ederken araştırılmaya devam ediyor. Aylık 1170 TL olarak ödenen ücretsiz izin maaşına yönelik Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı. Selçuk, nakdi destek ödemelerinin yatırılacağı tarihi duyurdu. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmayan ve çalıştıkları kurum tarafından ücretsiz izne ayrılmış kişilere başvuru yapmaları halinde vatandaşlara ödenen günlük 39 TL nakdi destek ödemeleri bu süreçte, binlerce kişiye gelir kapısı sağlıyor. Peki, Ücretsiz nakdi destek ödemesi ne zaman yatacak? İşte, ayrıntılar.