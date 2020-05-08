Ücretsiz izin maaş desteği ödemeleri ne zaman verilecek? Ücretsiz izin nakdi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır?" sorusu ücretsiz izin maaş desteği başvuruları alınmaya devam ederken araştırılmaya devam ediyor. Aylık 1170 TL olarak ödenen ücretsiz izin maaşına yönelik Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı. Selçuk, nakdi destek ödemelerinin yatırılacağı tarihi duyurdu. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmayan ve çalıştıkları kurum tarafından ücretsiz izne ayrılmış kişilere başvuru yapmaları halinde vatandaşlara ödenen günlük 39 TL nakdi destek ödemeleri bu süreçte, binlerce kişiye gelir kapısı sağlıyor. Peki, Ücretsiz nakdi destek ödemesi ne zaman yatacak? İşte, ayrıntılar.
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E Devlet ücretsiz izin maaş desteği başvuruları üç ay boyunca aylık 1170 TL olarak ödenecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, maaşların yatacağı tarih konusunda bilgi verirken, bu kapsamda, ücretsiz izin maaş desteği başvuru işlemleri gündeme geldi. Çok sayıda vatandaş, nakdi destek ödemeleri ne zaman verilecek? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte, ücretsiz izin maaş desteği başvuru şartları ve başvuru işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler...
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ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVUSU NASIL YAPILIR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Nakdi Ücret Desteği'ne başvuru sisteminin açıldığını belirterek, işverenlerin ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin bildirimlerini SGK'nin https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresinden Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı'nı seçerek yapabileceklerini ifade etti.Bildirimlerin ücretsiz izin verilen her ay için ayrı ayrı olmak üzere, ücretsiz iznin verildiği ayı izleyen ayın 3'üne kadar yapılacağını bildiren Selçuk, çalışanların ayrıca bir başvuru yapmasına gerek olmadığını vurguladı.
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ÖDEMELER NE ZAMAN?
15 Mart 2020'den sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara da Nakdi Ücret Desteği verileceğini bildiren Selçuk, bu işçilerin daha önce yapmış oldukları işsizlik ödeneği başvurusu dışında herhangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmadığını kaydetti.
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Selçuk, 15 Mart’tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine başvurmamış olanların, https://esube.iskur.gov.tr adresinden veya e-devlet aracılığıyla işsizlik ödeneğine başvuruda bulunabileceğini belirterek, "Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizle 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara, Nakdi Ücret Desteği, İŞKUR tarafından izleyen ayın 8'inden itibaren ödenecek." ifadelerini kullandı.Yani nakti destek ödemeleri 8 Mayıs Cuma gününden itibaren verilecek.
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BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Nakdi Ücret Desteği uygulamasından kimlerin yararlanacağına ilişkin Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan, Kısa Çalışma Ödeneğimizden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçilerimize yönelik bir uygulamamız." değerlendirmesinde bulundu.