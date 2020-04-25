Gündem Haber Giriş: 25 Nisan 2020 - 19:21 , 25 Nisan 2020 - 19:21

Ücretsiz izin maaş desteği ne zaman verilecek?

Kovid-19 salgınının etkisini artırmasıyla sosyal izolasyonun daha da önem kazandığı bugünlerde devlet, özel sektörde istihdam sürekliliğini sağlamak için kararlar almaya devam ediyor. Bu kapsamda, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 3 ay, aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak. Peki, ücretsiz izin maaş desteği ne zaman verilecek?