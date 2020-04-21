Ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz izin maaş desteği şartları nedir?
Ücretsiz izin maaş desteği başvurusu için heyecan giderek artıyor. 12 Nisan’da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya bu sürede ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza da maaş desteği vereceğiz. Bu kapsamda aylık 1170 lira maaş desteğini de sağlayacağız.” dedi. Şimdi gözler ücretsiz izin başvuru tarihlerine ve şartlarına çevrildi.
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Ücretsiz izin maaş desteği başvuru şartları araştırılıyor. Ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır? Koronavirüsle mücadele kapsamında birçok ekonomik destek vatandaşlara sunuluyor. Bu destekler arasında ücretsiz izin maaş desteği de yer alıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında, “Ekonomik İstikrar Kalkanı” adımları arasında yer alan ücretsiz izin maaş desteğinde vatandaşlara aylık 1170 lira verilecek.
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ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE KADAR?
Hükümet, koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni kararlar içeren, 62 maddelik bir taslak metin hazırladı. Bu taslağa göre işten çıkarma yasaklanıyor. İşveren isterse işçiyi ücretsiz izne çıkartabilecek bu durumda işçiye günlük 39 lira 24 kuruş ödenecek. Ayrıca 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de aynı miktar ödenecek.447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa getirilen geçici madde kapsamında, ücretsiz izin verilenler ile 15 Mart sonrası işten çıkarılanlardan işsizlik sigortası alamayanlara günlük 39.24 lira yardım yapılacak. Bu yardımı alanlar çalıştırılması halinde işverene ceza kesilecek.
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ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ KAÇ AY OLACAK?
3 ay yapılacak olan yardımın süresini Cumhurbaşkanı 6 aya kadar uzatabilecek.