Ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz izin maaş desteği başvuru şartları nedir?
Ücretsiz izin maaş desteği başvuruları için araştırmalar hızlandı. 12 Nisan’da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya bu sürede ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza da maaş desteği vereceğiz. Bu kapsamda aylık 1170 lira maaş desteğini de sağlayacağız.” dedi. Peki ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili detaylar…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Ücretsiz izin maaş desteği başvuru şartları, maaştan yararlanmak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında, “Ekonomik İstikrar Kalkanı” adımları atılmaya devam ediliyor. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlar için de destek verilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konu ile ilgili yaptığı açıklamada aylık 1170 lira maaş desteği yapılacağını açıkladı.
2
ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE KADAR?
Hükümet, koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni kararlar içeren, 62 maddelik bir taslak metin hazırladı. Bu taslağa göre işten çıkarma yasaklanıyor. İşveren isterse işçiyi ücretsiz izne çıkartabilecek bu durumda işçiye günlük 39 lira 24 kuruş ödenecek. Ayrıca 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de aynı miktar ödenecek.447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa getirilen geçici madde kapsamında, ücretsiz izin verilenler ile 15 Mart sonrası işten çıkarılanlardan işsizlik sigortası alamayanlara günlük 39.24 lira yardım yapılacak. Bu yardımı alanlar çalıştırılması halinde işverene ceza kesilecek.
3
ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ KAÇ AY OLACAK?
3 ay yapılacak olan yardımın süresini Cumhurbaşkanı 6 aya kadar uzatabilecek.
Başvuru şartları ile ilgili henüz detaylı bir açıklama yapılmadı. 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de bu destekten yararlanabilecek.
5
ÜCRETSİZ İZİN NEDİR?
Ücretli izin, bir işçinin kanunen ona tanınmış olan izin haklarını kullanırken, normalde almış olduğu aylığın aynen ödenmesidir. Bu durumda fiilen çalışmayan işçi çalışıyormuş gibi maaşını tam olarak alır. Ancak fazla mesai gibi çalışmaların karşılığında alınan ücretler buna dahil değildir.Ücretsiz izin ise durum tam tersine işlemektedir. Kısaca işçinin izne çıktığı dönemler iş sözleşmesinin (iş akdi) askıda sayılara, bu süre zarfı içinde işçi fiilen çalışmaz ve çalışmadığı bu günler için maaş alamaz.