Ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz izin maaş desteği başvuru şartları nedir?

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE KADAR? Hükümet, koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni kararlar içeren, 62 maddelik bir taslak metin hazırladı. Bu taslağa göre işten çıkarma yasaklanıyor. İşveren isterse işçiyi ücretsiz izne çıkartabilecek bu durumda işçiye günlük 39 lira 24 kuruş ödenecek. Ayrıca 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de aynı miktar ödenecek.