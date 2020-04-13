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Haber Giriş: 12 Nisan 2020 - 23:56,

Ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz izin maaş desteği başvuru şartları nedir?

Koronavirüs salgını nedeniyle iş alanlarında belli tedbirler alınmaya başlandı. Toplumun sağlığını tehdit eden virüse karşı pek çok farklı sektörden işveren, çalışanlarını ücretsiz izne çıkartıyor. Ücretsiz izin; çalışana işveren tarafından belli bir süreliğine çalışmama izni verilmesi ve çalışanın kendisine izin verilen bu süre zarfında herhangi bir ücret ödemesi almaması demektir. Peki, ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz izin maaş desteği başvuru şartları nedir?

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Koronavirüs önlemleri kapsamında hazırlanan yeni torba kanun ile işverenler, çalışanlarını 3 ay süreyle işten çıkartamayacak. Çıkarması gerekiyorsa da 3 ay ücretsiz izne ayıracak. Ücretsiz izne ayrılıp da işsizlik sigortasından yararlanamayanlara devlet İşsizlik Fonu’ndan günlük 39.24 lira ödeyecek. Bundan 15 Mart tarihinden itibaren ücretsiz izne çıkartılanlar da yararlanacak. İşte, konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar...

2ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE KADAR

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE KADAR?

Hükümet, koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni kararlar içeren, 62 maddelik bir taslak metin hazırladı. Bu taslağa göre işten çıkarma yasaklanıyor. İşveren isterse işçiyi ücretsiz izne çıkartabilecek bu durumda işçiye günlük 39 lira 24 kuruş ödenecek. Ayrıca 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de aynı miktar ödenecek.

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447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa getirilen geçici madde kapsamında, ücretsiz izin verilenler ile 15 Mart sonrası işten çıkarılanlardan işsizlik sigortası alamayanlara günlük 39.24 lira yardım yapılacak. Bu yardımı alanlar çalıştırılması halinde işverene ceza kesilecek.

4ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ KAÇ AY OLACAK

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ KAÇ AY OLACAK?

3 ay yapılacak olan yardımın süresini Cumhurbaşkanı 6 aya kadar uzatabilecek.

5ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Başvuru şartları ile ilgili henüz detaylı bir açıklama yapılmadı. 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de bu destekten yararlanabilecek.

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Başvuru şartları ile ilgili detaylar daha sonra gelecek. Konuya dair ayrıntılara haberimizde yer vereceğiz.

7ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Henüz başvurular ile ilgili detaylı açıklama yapılmadı.

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