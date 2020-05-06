Ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır? Günlük 39 TL nakdi destek ödemeleri ne zaman verilecek?
Ücretsiz izin maaş desteği başvuruları, alınmaya devam ederken başvuru işlemlerine yönelik bilgiler de araştırılmalarına devam edenler, "Ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmayan ve çalıştıkları kurum tarafından ücretsiz izne ayrılmış kişilere başvuru yapmaları halinde ödenene günlük 39 TL nakdi destek ödemeleri bu süreçte, binlerce kişiye gelir kapısı sağlıyor. Ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatacak? sorusu da bu kapsamda sorgulanan konuların başında geliyor. Günlük 39 TL devlet desteği ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklandı. Peki, 1170 TL nakdi destek ödemesi ne zaman yatacak? İşte, ayrıntılar.
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Nakdi destek ödemeleri ne zaman verilecek? sorusu mayıs ayı devam ederken, başvurularını yapan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. e Devlet ücretsiz izin maaş desteği başvuruları üç ay boyunca aylık 1170 TL olarak ödenecek. Bu kapsamda başvuru işlemleri sürerken ücretsiz izin desteği nasıl yapılır? sorusu da merak konusu oldu. Başvurularını yapanlar ise 1170 TL nakti destek ödemelerinin ne zaman verileceğini sorguluyor. Peki, ücretsiz izin maaş desteği ne zaman verilecek? Başvuru şartları neler? İşte, ayrıntılar.
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ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVUSU NASIL YAPILIR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Nakdi Ücret Desteği'ne başvuru sisteminin açıldığını belirterek, işverenlerin ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin bildirimlerini SGK'nin https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresinden Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı'nı seçerek yapabileceklerini ifade etti.Bildirimlerin ücretsiz izin verilen her ay için ayrı ayrı olmak üzere, ücretsiz iznin verildiği ayı izleyen ayın 3'üne kadar yapılacağını bildiren Selçuk, çalışanların ayrıca bir başvuru yapmasına gerek olmadığını vurguladı.
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ÖDEMELER NE ZAMAN?
15 Mart 2020'den sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara da Nakdi Ücret Desteği verileceğini bildiren Selçuk, bu işçilerin daha önce yapmış oldukları işsizlik ödeneği başvurusu dışında herhangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmadığını kaydetti.
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Selçuk, 15 Mart’tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine başvurmamış olanların, https://esube.iskur.gov.tr adresinden veya e-devlet aracılığıyla işsizlik ödeneğine başvuruda bulunabileceğini belirterek, "Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizle 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara, Nakdi Ücret Desteği, İŞKUR tarafından izleyen ayın 8'inden itibaren ödenecek." ifadelerini kullandı.Yani nakti destek ödemeleri 8 Mayıs Cuma gününden itibaren verilecek.
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BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Nakdi Ücret Desteği uygulamasından kimlerin yararlanacağına ilişkin Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan, Kısa Çalışma Ödeneğimizden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçilerimize yönelik bir uygulamamız." değerlendirmesinde bulundu.