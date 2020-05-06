Ekonomi Haber Giriş: 06 Mayıs 2020 - 19:13 , 06 Mayıs 2020 - 19:13

Ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır? Günlük 39 TL nakdi destek ödemeleri ne zaman verilecek?

Ücretsiz izin maaş desteği başvuruları, alınmaya devam ederken başvuru işlemlerine yönelik bilgiler de araştırılmalarına devam edenler, "Ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmayan ve çalıştıkları kurum tarafından ücretsiz izne ayrılmış kişilere başvuru yapmaları halinde ödenene günlük 39 TL nakdi destek ödemeleri bu süreçte, binlerce kişiye gelir kapısı sağlıyor. Ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatacak? sorusu da bu kapsamda sorgulanan konuların başında geliyor. Günlük 39 TL devlet desteği ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklandı. Peki, 1170 TL nakdi destek ödemesi ne zaman yatacak? İşte, ayrıntılar.