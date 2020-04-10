Ücretsiz izin maaş desteği başvuru şartları nedir? Ücretsiz izin maaş desteği ne kadar?
Ücretsiz izin maaş desteği ile ilgili müjdeyi geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak verdi. Bakan Albayrak, “Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin. Onlar için de maaş desteğini başlatacağız” dedi. Peki ücretsiz izin maaş desteği ne kadar, başvurular nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili merak edilenler…
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Ücretsiz izin maaş desteği başvuruları araştırılan konular arasında yerini aldı. Ücretsiz izin maaş desteği başvuru şartları nelerdir? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın müjdesini verdiği konu ile ilgili detaylar gelmeye başladı. 447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa getirilen geçici madde kapsamında, ücretsiz izin verilenler ile 15 Mart sonrası işten çıkarılanlardan işsizlik sigortası alamayanlara günlük yardım yapılacak.
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ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE KADAR?
Hükümet, koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni kararlar içeren, 62 maddelik bir taslak metin hazırladı. Bu taslağa göre işten çıkarma yasaklanıyor. İşveren isterse işçiyi ücretsiz izne çıkartabilecek bu durumda işçiye günlük 39 lira 24 kuruş ödenecek. Ayrıca 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de aynı miktar ödenecek.
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447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa getirilen geçici madde kapsamında, ücretsiz izin verilenler ile 15 Mart sonrası işten çıkarılanlardan işsizlik sigortası alamayanlara günlük 39.24 lira yardım yapılacak. Bu yardımı alanlar çalıştırılması halinde işverene ceza kesilecek.
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ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ KAÇ AY OLACAK?
3 ay yapılacak olan yardımın süresini Cumhurbaşkanı 6 aya kadar uzatabilecek.
Başvuru şartları ile ilgili henüz detaylı bir açıklama yapılmadı. 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de bu destekten yararlanabilecek.
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BAKAN ALBAYRAK MÜJDEYİ VERMİŞTİ
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Vatandaşlarımızın gelirlerini güvence altına almak ve kayıplarını telafi etmek için neler yapabiliriz, diye canla başla çalışıyoruz. Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin. Onlar için de maaş desteğini başlatacağız” dedi.