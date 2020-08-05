Ücretsiz izin desteği ne zaman yatacak? Ücretsiz izin ödeneği maaş ödemeleri uzatıldı
Ücretsiz izin desteği ödemeleri yoğun ilgi görüyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara ekonomik destekler de veriliyor. Kısa çalışma ödeneği, işten çıkarma yasağı ve nakdi ücret desteğinin bir ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki ücretsiz izin ödeneği ne zaman yatacak?
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Ücretsiz izin desteğinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Ödemeler her ay belirli tarihlerde yapılıyor. Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemeleri, yoğunluğun önlenmesi amacıyla 8-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşti. Öte yandan ücretsiz izin desteğinin süresi de uzatıldı. Cumhurbaşkanı kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresi 17 Eylül olarak belirlendi.
ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK? Ücretsiz izin ödemeler, her ayın 8'inde yapılıyor. Ağustos ayı ödemelerinin erkene alınması ile ilgili bir açıklama bulunmuyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk haziran ayı ödemeleri ile ilgili açıklama yapmıştı. Bakan Selçuk, “Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemeleri, yoğunluğun önlenmesi amacıyla 8-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Ödemeler 15 Mart’tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere Temmuz’da, işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerden T.C. Kimlik Numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara 9 Temmuz’da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Temmuz’da yapılacak.” demişti.
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ÜCRETSİZ İZİN ÖDEMELERİ UZATILDI
Cumhurbaşkanı kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresi 17 Eylül olarak belirlendi. 2.3 milyon çalışanın yararlandığı kısa çalışma ödeneğinin süresi de ağustos sonuna kadar uzatıldı. Kısa çalışma uygulamasına bağlı olarak işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin de 1 ay uzatılacak. Bu iki uygulamadaki bir aylık uzatma süresi ise 17 Ağustos 2020 itibariyle başlayacak. Ücretsiz izne ayrılan çalışanlara ise net 1168 TL düzeyinde nakdi ücret desteği sağlanacak. Kararla, bu desteğin ödenmesine ilişkin süre de uzatılmış oldu. Son verilere göre, nisan-haziran dönemi içinde 1 milyon 705 bin 147 çalışan, ücretsiz izinde olduğu için nakdi ücret desteğinden yararlandı. Ücretsiz izin uygulaması, işten çıkarma yasağına bağlı olarak uzuyor.