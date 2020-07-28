Ücretsiz izin desteği ne zaman yatacak? Gözler ağustos ayı ücretsiz izin maaşı ödemelerinde
Ücretsiz izin desteğinin ne zaman yatacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı 2020 yılında temmuz ayının sonunda başlayacak. Bayram öncesinde ücretsiz izin paralarının ödenip ödenmeyeceği merak ediliyor. Haziran ayı ödemeleri ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yapmış, ödemeler 8-10 Temmuz tarihlerinde yatırılmıştı.
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Ücretsiz izin ödeneği her ay düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. Vatandaşlar bayramdan önce ücretsiz izin parasının yatıp yatmayacağını öğrenmek istiyorlar. Ödemeler her ay 8 Temmuz’da yapılıyor. Haziran ayı maaş ödemeleri yoğunluğun önlenmesi amacıyla 8-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ağustos ayı ödemeleri ile ilgili bir açıklama yapmadı.
ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK? Ücretsiz izin ödemeler her ayın 8'inde yapılıyor. Ağustos ayı ödemelerinin erkene alınması ile ilgili bir açıklama bulunmuyor. Güncel açıklamalar haberimiz içerisinde eklenecektir.
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HAZİRAN AYI ÖDEMELERİ TEMMUZ AYINDA YAPILDI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk haziran ayı ödemeleri ile ilgili açıklama yapmıştı. Bakan Selçuk, “Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemeleri, yoğunluğun önlenmesi amacıyla 8-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Ödemeler 15 Mart’tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere Temmuz’da, işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerden T.C. Kimlik Numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara 9 Temmuz’da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Temmuz’da yapılacak.” demişti.