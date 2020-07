Ücretsiz izin desteği ne zaman yatacak? Gözler ağustos ayı ücretsiz izin maaşı ödemelerinde

Ücretsiz izin ödeneği her ay düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. Vatandaşlar bayramdan önce ücretsiz izin parasının yatıp yatmayacağını öğrenmek istiyorlar. Ödemeler her ay 8 Temmuz’da yapılıyor. Haziran ayı maaş ödemeleri yoğunluğun önlenmesi amacıyla 8-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ağustos ayı ödemeleri ile ilgili bir açıklama yapmadı.



ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Ücretsiz izin ödemeler her ayın 8'inde yapılıyor. Ağustos ayı ödemelerinin erkene alınması ile ilgili bir açıklama bulunmuyor. Güncel açıklamalar haberimiz içerisinde eklenecektir.