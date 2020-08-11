Ücretsiz izin desteği (nakdi ücret desteği) yattı mı? Nakdi ücret desteği sorgulama ekranı!
Nakdi ücret desteği sorgulama ekranı, ücretsiz izin maaşından faydalanan vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Pandemi döneminde ücretsiz izne çıkarılan ve işsizlik maaşından faydalanamayan vatandaşlara ödenen nakdi destek maaşı, E-Devlet girişi ile sorgulanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin ödenmeye başlandığını duyurdu. Peki, nakdi ücret desteği yattı mı? İşte, nakdi ücret desteği ödeme tarihiyle ilgili bilgiler.
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İş akdi 15 Mart'tan sonra feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere her ay nakdi destek ödemeleri sağlanıyor. 17 Eylül tarihine kadar uzatılan nakdi destek ödemeleri, günlük 39 lira 24 kuruş olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 7 Ağustos Cuma günü ödenmeye başlandı. Ücretsiz izin desteği sorgulama ekranı için İŞKUR giriş bilgileri ya da E-Devlet şifresi gerekiyor. İşte, nakdi destek maaş sorgulama sayfası.
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NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 7 Ağustos Cuma günü yapılmaya başlayacağını bildirdi. Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin yapılmaya başlayacağını belirterek, şunları kaydetti:
"Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerini yarından itibaren gerçekleştireceğiz. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek."
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NAKDİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?
Ücretsiz izin desteği sorgulama ekranı için İŞKUR giriş bilgileri ya da E-Devlet şifresine sahip olmak yeterli. İlk kez e Devlet şifresi alacakların ise PTT’ye başvurması gerekiyor. Nakdi destek ödeme bilgilerini sorgulamak için E-Devlet girişi yapan vatandaşlar, aşağıdaki linke tıklayarak işlemlerini sorgulama işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor.
Cumhurbaşkanı kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresi 17 Eylül olarak belirlendi. 2.3 milyon çalışanın yararlandığı kısa çalışma ödeneğinin süresi de ağustos sonuna kadar uzatıldı.
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Kısa çalışma uygulamasına bağlı olarak işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin de 1 ay uzatılacak. Bu iki uygulamadaki bir aylık uzatma süresi ise 17 Ağustos 2020 itibariyle başlayacak. Ücretsiz izne ayrılan çalışanlara ise net 1168 TL düzeyinde nakdi ücret desteği sağlanacak. Kararla, bu desteğin ödenmesine ilişkin süre de uzatılmış oldu. Son verilere göre, nisan-haziran dönemi içinde 1 milyon 705 bin 147 çalışan, ücretsiz izinde olduğu için nakdi ücret desteğinden yararlandı. Ücretsiz izin uygulaması, işten çıkarma yasağına bağlı olarak uzuyor.