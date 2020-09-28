Ücretsiz bilgisayar laptop ve tablet başvurusu nasıl yapılır? Acun Ilıcalı ve belediyelerin bilgisayar başvuru bilgileri
Ücretsiz bilgisayar başvurusu veliler ve öğrenciler tarafından takip ediliyor. Uzaktan eğitim devam ederken, evlerinde bilgisayarı olmayan öğrenciler için belediyeler ve ünlü televizyoncu bağış kampanyaları başlattı. Acun Ilıcalı'nın başlatmış olduğu kampanyada 10 milyona yakın para toplanarak öğrencilere bilgisayar ve tablet imkanı sağlanacak. . MSB tarafından yapılan açıklamada, 1.500 adet, ASFAT A.Ş. 1.500 adet olmak üzere toplam 3.000 adet tablet ile gençlere destek olunacağı bildirildi. Peki, Ücretsiz bilgisayar laptop ve tablet başvurusu nasıl yapılır? İşte, Acun Ilıcalı, belediyeler ve diğer kurumların bilgisayar kampanya başvurularıyla ilgili detaylar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Uzaktan eğitim sürecinde tablet ya da bilgisayar eksikliği nedeniyle canlı derslere katılamayan öğrenciler için tablet bilgisayar ve laptop kampanyaları devam ediyor. İhtiyaç sahibi öğrenciler için geçtiğimiz günlerde ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın başlatmış olduğu kampanyada 10 milyona yakın para toplanırken, bazı kurum ve kuruluşlardan da yeni kampanya açıklamaları gelmeye başladı. İşte, uzaktan eğitim sürecinde tablet bilgisayar ya da laptop imkanına sahip olmayan öğrenciler için başvuru bilgileri
Acun Ilıcalı'nın laptop bilgisayar kampanyası için başvuru, herhangi bir adresten yapılmayacak. Acun Ilıcalı'nın topladığı miktar bakanlığa aktarılacak ve Milli Eğitim Bakanlığı, ihtiyaç sahibi öğrencileri tespit ederek dizüstü bilgisayar bağışını gerçekleştirecek.
3
Abone Ol
TABLET BAŞVURUSU
MSB ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtılacağını duyurdu. MSB tarafından yapılan açıklamada, "Öğrencilerimize destek için biz de varız! Milli Savunma Bakanı Sn. Hulusi Akar'ın talimatıyla; Bakanlığımız bağlısı MKEK Kurumu 1.500 adet, ASFAT A.Ş. 1.500 adet olmak üzere toplam 3.000 adet tablet ile gençlerimize destek oluyoruz. #TEKNOFEST2020 #MilliTeknolojiHamlesi" ifadeleri kullanıldı.
4
Abone Ol
ESENLER BELEDİYESİ 10 BİN TABLET BAŞVURUSU
Esenler Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet kampanyası başlattı. Esenler Belediyesinden 10 bin kişiye yapılacak dağıtımlar için esenler.bel.tr resmi adresi üzerinden başvuru yapılabilecek.
Esenler Kaymakamlığı tarafından onaylanmış, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün EBA platformuna giremediğini tespit ettiği öğrencilerden olmak
•Sosyal Yardım Yönetmeliği şartlarına uymak.
•İlkokul, ortaokul veya lise öğrencisi olmak.
•Esenler’de ikâmet ediyor veya Esenler’de bir okulda okuyor olmak.
•Esenler Belediyesi kurumsal web sitesi www.esenler.bel.tr veya 444 00 73 çağrı merkezi numaramızdan kayıt yaptırmak.
•Dağıtımda öncelik sırası 8. ve 12. sınıf öğrencilerinde olacaktır.
•Birden fazla öğrencinin olduğu tespit edilen ailelere sadece 1 adet tablet verilecektir.
•Talebin fazla olması durumunda bir önceki eğitim yılının başarı durumu dikkate alınacaktır.
5
Abone Ol
TUZLA'DA ASKIDA TABLET KAMPANYASI
Uzaktan eğitimden mahrum kalmış çocuklara el uzatıp askıya tablet bırakmak isteyen bağışçılar www.askidatablet.com üzerinden bilgilerini, askıya bırakmak istediği tablet sayısını ve türünü girerek kampanyaya destek oluyorlar. Belediye görevlileri de bağışçılarla iletişime geçerek tabletler teslim alarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. "Askıda Tablet" kampanyası kapsamında tablet ihtiyacı olan Tuzla'da ikamet öğrenciler, www.askidatablet.com web sayfası üzerinden başvurularını yapabilecek.
6
Abone Ol
KAYSERİ'DE 10 BİN TABLET DESTEĞİ
KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi'nce, uzaktan eğitim alacak ihtiyaç sahibi öğrenciler için 10 bin adet tablet desteğinde bulunacak.
Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelinde ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli çalışma yürütüldüğü kaydedildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın konu ile ilgili Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar Belediye Başkanları başta olmak üzere görüşmeler yaptığının belirtildiği açıklamada, “Eğitimde fırsat eşitliğinin bütün çocuklara sağlanması gerektiği inancıyla, çocukların geleceğine katkı sunmak için Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde belediyelerimiz 10 bin adet tablet desteğinde bulunacaktır. Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinesinde tabletler uzaktan eğitim alacak ihtiyaç sahibi yavrularımıza ulaştırılacaktır" ifadeleri kullanıldı.
7
Abone Ol
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN TABLET VE BİLGİSAYAR KAMPANYASI AÇIKLAMALARI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bilgisayar kampanyaları ile ilgili şunları söyledi:
"Türk milletinin genel bir kültürel kodu var. Herhangi bir afet, deprem sel olduğunda ya da bir ihtiyaç olduğunda hemen organize oluyorlar. Bu bizim çok güzel bir hasretimiz. Bu anlamda biz elimizden geleni yapıyoruz. Yapmakta vazifemiz. Bir yandan da ulaşamadığımız çeşitli nedenlerden dolayı durumlar oluyor. Biz bunu takdir ile izliyoruz. Ama asıl olan vazife MEB'in. Çok sayıda okul yapan, bağış yapan hayırseverimiz var. Bu bizim zaman geleneğin içerisinde sürdürdüğümüz bir şey. Şimdi de çeşitli belediyelerimiz, Konya Belediyesi 10 bin tabletten bahsetti. Bir çok kuruluş ve Kızılay'ın bir çalışması olacak. Bizim derdimiz bütün Türkiye'yi online üzerinden eğitmek değil. Bu geçici bir durum. Biz bundan kısmen faydalanacağız ilerde ama bizim asıl işimiz yüz yüze eğitim. Bu çerçevede il ve ilçe müdürlüklerimize vatandaşımızın gönüllü katkısı olacaksa tabii ki başvurabilir. Gelecek hafta başlayacak olan Kızılay'ın çalışmasına da katkı sağlayabilirler. Bunların hepsi bizim kurumlarımız."
Bu bizim zaman geleneğin içerisinde sürdürdüğümüz bir şey. Şimdi de çeşitli belediyelerimiz, Konya Belediyesi 10 bin tabletten bahsetti. Bir çok kuruluş ve Kızılay'ın bir çalışması olacak. Bizim derdimiz bütün Türkiye'yi online üzerinden eğitmek değil. Bu geçici bir durum. Biz bundan kısmen faydalanacağız ilerde ama bizim asıl işimiz yüz yüze eğitim. Bu çerçevede il ve ilçe müdürlüklerimize vatandaşımızın gönüllü katkısı olacaksa tabii ki başvurabilir. Gelecek hafta başlayacak olan Kızılay'ın çalışmasına da katkı sağlayabilirler. Bunların hepsi bizim kurumlarımız.