Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte 2021 ücretli öğretmen e devlet başvuru ekranı

2021 ücretli öğretmen başvuru şartları ile beraber başvuru tarihleri son gelişmeler ile takip ediliyor. Öğretmen açığını kapatmak için her branştan yapılan ücretli öğretmen alımı temmuz ayı ile beraber hız kazandı. Başvuru şartlarını karşılayan ve sonuçları olumlu değerlendirilen adaylar, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başladığı eylül ayı itibariyle ücretli öğretmenlik için görevlerine başlayacaklar. Temmuz'da alınmaya başlanan başvurular e Devlet üzerinden e-devlete giriş şifreleri ile yapılacak.