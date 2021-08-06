Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak?

Ücretli öğretmen başvuru ekranı ve şartları son gelişmeler ile takip ediliyor. Öğretmen açığını kapatmak için her branştan yapılan ücretli öğretmen alımı Ağustos ayı ile beraber hız kazandı. Başvuru şartlarını karşılayan ve sonuçları olumlu değerlendirilen adaylar, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başladığı eylül ayı itibariyle ücretli öğretmenlik için görevlerine başlayacaklar. Temmuz'da alınmaya başlanan başvurular e Devlet üzerinden e-devlete giriş şifreleri ile yapılacak.