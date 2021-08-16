Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitecek? 2021 e devlet ile ücretli öğretmenlik başvuru yapma ekranı
Ücretli öğretmenlik başvurusu temmuz ayı ile beraber alınmaya başlandı. Ücretli öğretmenlik için kayıtlı oldukları ilçelerin Milli Eğitim Müdürlüklerine başvurularını yapacak olan adaylar e-devlet üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirecekler. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kadrosuna farklı branşlardan alacağı ücretli öğretmenlik için müraacatları olumlu değerlendirilen adaylar eylül ayı itibariyle görevlerine başlayabilecekler. Peki, ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitecek? İşte, ? 2021 e devlet ile ücretli öğretmenlik başvuru yapma ekranı ve başvuru tarihleri.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
MEB ücretli öğretmen başvuru tarihleri ile başvuru şartları son gelişmeler ile takip ediliyor. Özellikle okulların açılmasına sayılı günler kala, ücretli öğretmenlik son başvuru tarihine yoğunlaşan adaylar MEB'in açıklamasına kilitlendi. Temmuz'da alınmaya başlanan başvurular e Devlet üzerinden e-devlete giriş şifreleri ile yapılacak. Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları yine e-devlet üzerinden görüntülenecek.
2
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN ALINACAK?
Ücretli öğretmenlik başvurusu Temmuz ayı itibariyle pek çok ilde alınmaya başladı. Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeler sonucunda, ilgili evraklar görevlendirilen Okul Müdürlüğüne elden teslim edilecek.
E-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu yapacak olan vatandaşlar, şu adımları takip edecek;
1-Öncelikle başvuru ekranına girecek olan ücretli öğretmen adayları, kimlik bilgilerinin olduğu ekranla karşılaşacak.
2- İletişim bilgileri, Milli Eğitim İl veya İlçe Müdürlüğü'nün öğretmen adayıyla iletişim kurabilmesi için önem arz ettiğinden, bu bölümün doğru incelenmesi, yanlışlık varsa düzeltilmesi gerekecek.
3- Eğitim bilgileri bölümünde yer alan; "Formasyonum var." , "Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum.", "Milli Eğitim Bakanlığından Emekli Oldum." , Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum ve YÖK denkliğim var ya da Eğitim Enstitüsünden mezun oldum." seçenekleri incelenerek, varsa ilgilendiren seçenek tercih edilecek.
4- Yukarıdaki bilgiler tamamlandıktan sonra 'Kaydet ve İlerle' butonuna basılmalıdır.
5- 'Kaydınız başarıyla oluşturulmuştur. Tercih bilgilerinizi aşağıdan girmeye başlayabilirsiniz.' bildiriminin karşınıza çıkmasının ardından ön lisans ve lisans mezuniyeti bilgileriniz içerisinden tercihinize esas olan mezuniyet bilginizi belirtilen alandan seçmeniz zorunlu olacak.
6- İl ve ilçe tercihiniz ile birlikte branş belirtmeli, ikinci dönem de bu tercihlere göre çalışmak istiyorsanız 'İlgili tercihimin ikinci dönemde de geçerli sayılmasını istiyorum.' seçeneğini işaretlemelisiniz.
5
ÜCRETLİ ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ NELERDİR?
Ücretli öğretmenlerin görevleri branşlarına ve çalıştıkları kuruma göre farklılık gösterir.
1- Okul öncesi öğretmenler de ücretli çalışabilir. 4- 6 yaş arasındaki çocukların sosyal becerilerini geliştirmek ve onarı ilköğretime hazırlamak, ücretli okul öncesi öğretmenlerin görevleri arasında yer alır.
2- Sınıf öğretmenlerinin görevleri öğrencilere okuma yazma öğretmektir. Ek olarak sınıf öğretmenleri matematik, beden eğitimi, müzik ve fen bilimleri derslerine de girer. Öğrencilerin çok yönlü gelişimlerinde önemli bir rol oynayan sınıf öğretmenleri, yarım dönem ya da 1 yıl boyunca eğitim verebilir.
6
3- Ücretli öğretmenler sınıf içerisinde disiplini sağlar.
4- Öğrencilerin ders içerikleriyle ilgili sorduğu soruları yanıtlar.
5- Öğrencilerin sosyal yönlerini ve iletişim becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenlemek.