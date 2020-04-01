Ücretli öğretmenlik maaşı ödenecek mi? Ücretli öğretmenlik ve usta öğretici ek ders ücreti kesilecek mi?
Binler ücretli öğretmen ve usta öğretici maaşlarıyla ilgili verilecek kararı merakla bekliyordu. Ücretli öğretmen ve usta öğreticilerin maaş konusuyla ilgili soru işaretleri 1 Nisan 2020 itibariyle yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ücretli öğretmenlerin maaşıyla ilgili açıklamada bulundu. Peki, ücretli öğretmenlik maaşı ödenecek mi? Ücretli öğretmenlik ve usta öğretici ek ders ücreti kesilecek mi?
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Daha önce ücretli öğretmenlerin maaşları için Maliye Bakanlığı ile ilgili çalışmalar yapıldığını bildiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, müjdeli haberi verdi. Selçuk: "Ücretli öğretmenlere ödemeler, uzaktan eğitimin başladığı günden itibaren yapılacak." dedi. Selçuk'un yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da ücretli öğretmenlerin beklediği açıklamayı resmi Twitter adresi üzerinden yaptı.
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs salgını nedeniyle derse giremeyen ücretli öğretmen ve usta öğrencilerin ek ders ücreti ödemelerinin süreceğini Twitter adresi üzerinden duyurdu.
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Albayrak paylaşımında:
"Ekonomik İstikrar Kalkanı ile Covid-19 salgınında etkilenen meslek gruplarımızın taleplerini yerine getirmeye devam ediyoruz. Ücretli öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin ek ders ücreti ödemelerini de bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz". dedi.