Gündem Haber Giriş: 01 Nisan 2020 - 18:11 , / 01 Nisan 2020 - 18:11

Ücretli öğretmenlik maaşı ödenecek mi? Ücretli öğretmenlik ve usta öğretici ek ders ücreti kesilecek mi?

Binler ücretli öğretmen ve usta öğretici maaşlarıyla ilgili verilecek kararı merakla bekliyordu. Ücretli öğretmen ve usta öğreticilerin maaş konusuyla ilgili soru işaretleri 1 Nisan 2020 itibariyle yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ücretli öğretmenlerin maaşıyla ilgili açıklamada bulundu. Peki, ücretli öğretmenlik maaşı ödenecek mi? Ücretli öğretmenlik ve usta öğretici ek ders ücreti kesilecek mi?