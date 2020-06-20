'Üçlü skandal' ile gündeme gelmişti: Kimliğini gizleyip lüks malikanesini sattı
Bu hafta içinde Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard ve İngiliz model Cara Delevingne ile adının karıştığı 'üçlü buluşma' iddialarıyla gündeme gelen Elon Musk şimdi de yaptığı bir satışla bütün dikkatleri üzerine çekti.
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29 MİLYON DOLAR
Tesla'nın kurucusu olan 48 yaşındaki Musk, California Bell Air'deki göz kamaştıran malikanesini 29 milyon dolara sattı.
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ÇİNLİ GİRİŞİMCİ ALDI
Musk'ın nisan ayında gerçekleştirdiği bu satışla evin yeni sahibi Çin'in teknoloji zenginlerinden William' Ding Lei oldu.
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BÜYÜK BİR SERVETİN SAHİBİ
Malikanenin yeni sahibi William' Ding Lei, Forbes'in belirttiğine göre 25 milyar dolarlık bir servete sahip.
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ÜLKESİNDE ÇOK TANINIYOR
Lei, ABD'de ve dünyada çok fazla tanınmasa da ülkesinin de en bilinen başarılı ve zengin girişimcilerinden biri.
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İNDİRİM YAPTI
Elon Musk, malikanesini aslıhda 30 milyon dolara satışa çıkarmıştı.
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KİMLİĞİNİ BELİRTMEDEN SATIŞA ÇIKARDI
Kimliğini belirtmeden "Sahibinden satılık" diye ilan veren Musk istediği fiyata alıcı bulamayınca bir miktar indirim yaptı.
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11 BANYOSU BULUNUYOR
Malikanenin yedi yatak odası ve 11 tane banyosu bulunuyor.
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ÇOK GENİŞ ARAZİ
Çok geniş bir arazi içinde bulunan malikanede olimpik ölçülerde yüzme havuzu ve sıkı bir güvenlik sistemi de bulunuyor.
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DUDAK UÇUKLATAN İDDİALARLA GÜNDEME GELDİ
Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard ve İngiliz model Cara Delevingne ile buluştuğu iddialarıyla gündeme gelmişti. Depp, eski eşi Amber Heard'e karşı açtığı dava kapsamında bu tür iddialar öne sürmüştü.
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HEPSİNİ YALANLADI
Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard ve İngiliz model Cara Delevingne ile buluştuğu iddialarıyla gündeme gelmişti. Elon Musk ise tüm bu iddiaları yalanladı.
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DAVA DOSYASINA GİRDİ
Depp, eski eşi Amber Heard'e karşı açtığı dava kapsamında bu tür iddialar öne sürmüştü.
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SESSİZ KALDILAR
Delevingne ve Heard bu iddialar karşısında sessiz kalmıştı.