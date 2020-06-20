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Haber Giriş: 20 Haziran 2020 - 14:10,

'Üçlü skandal' ile gündeme gelmişti: Kimliğini gizleyip lüks malikanesini sattı

Bu hafta içinde Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard ve İngiliz model Cara Delevingne ile adının karıştığı 'üçlü buluşma' iddialarıyla gündeme gelen Elon Musk şimdi de yaptığı bir satışla bütün dikkatleri üzerine çekti.

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129 MİLYON DOLAR
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29 MİLYON DOLAR

Tesla'nın kurucusu olan 48 yaşındaki Musk, California Bell Air'deki göz kamaştıran malikanesini 29 milyon dolara sattı.

2ÇİNLİ GİRİŞİMCİ ALDI
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ÇİNLİ GİRİŞİMCİ ALDI

Musk'ın nisan ayında gerçekleştirdiği bu satışla evin yeni sahibi Çin'in teknoloji zenginlerinden William' Ding Lei oldu.

3BÜYÜK BİR SERVETİN SAHİBİ
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BÜYÜK BİR SERVETİN SAHİBİ

Malikanenin yeni sahibi William' Ding Lei, Forbes'in belirttiğine göre 25 milyar dolarlık bir servete sahip.

4ÜLKESİNDE ÇOK TANINIYOR
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ÜLKESİNDE ÇOK TANINIYOR

Lei, ABD'de ve dünyada çok fazla tanınmasa da ülkesinin de en bilinen başarılı ve zengin girişimcilerinden biri.

5İNDİRİM YAPTI
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İNDİRİM YAPTI

Elon Musk, malikanesini aslıhda 30 milyon dolara satışa çıkarmıştı.

6KİMLİĞİNİ BELİRTMEDEN SATIŞA ÇIKARDI
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KİMLİĞİNİ BELİRTMEDEN SATIŞA ÇIKARDI

Kimliğini belirtmeden "Sahibinden satılık" diye ilan veren Musk istediği fiyata alıcı bulamayınca bir miktar indirim yaptı.

711 BANYOSU BULUNUYOR
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11 BANYOSU BULUNUYOR

Malikanenin yedi yatak odası ve 11 tane banyosu bulunuyor.

8ÇOK GENİŞ ARAZİ
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ÇOK GENİŞ ARAZİ

Çok geniş bir arazi içinde bulunan malikanede olimpik ölçülerde yüzme havuzu ve sıkı bir güvenlik sistemi de bulunuyor.

9DUDAK UÇUKLATAN İDDİALARLA GÜNDEME GELDİ
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DUDAK UÇUKLATAN İDDİALARLA GÜNDEME GELDİ

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard ve İngiliz model Cara Delevingne ile buluştuğu iddialarıyla gündeme gelmişti. Depp, eski eşi Amber Heard'e karşı açtığı dava kapsamında bu tür iddialar öne sürmüştü.

10HEPSİNİ YALANLADI
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HEPSİNİ YALANLADI

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard ve İngiliz model Cara Delevingne ile buluştuğu iddialarıyla gündeme gelmişti. Elon Musk ise tüm bu iddiaları yalanladı.

11DAVA DOSYASINA GİRDİ
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DAVA DOSYASINA GİRDİ

Depp, eski eşi Amber Heard'e karşı açtığı dava kapsamında bu tür iddialar öne sürmüştü.

12SESSİZ KALDILAR
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SESSİZ KALDILAR

Delevingne ve Heard bu iddialar karşısında sessiz kalmıştı.

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