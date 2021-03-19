Gündem İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) - AA Haber Giriş: 19 Mart 2021 - 17:46 | 19 Mart 2021 - 17:46

Uçakta mucize kurtuluş! Milletvekili o anları anlattı

Türk Hava Yolları'nın (THY) Bişkek-İstanbul seferini yapan tarifeli uçağında bir bebek kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçiren bebeğe müdahale eden AK Parti Karaman Milletvekili Dr. Recep Şeker, "Ankara'ya yarım saatlik bir mesafe vardı. Doktor olduğumu bilen hostesler kucağıma bir bebek getirdi. Baktım, bebek morarmış, solunum yok, kalp durmuş vaziyetteydi. Ondan sonra nefes borusunu açtık, kalp masajı, nefes yoluyla solunum derken bebek kendine geldi." ifadelerini kullandı.