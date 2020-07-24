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Hürriyet
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Haber Giriş: 24 Temmuz 2020 - 14:00,

Uçakta korona önlemi

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını hala hızını kesmedi. Fakat bir yandan da hayat devam ediyor. Milyonlarca insan, işine ya da tatile çıkmaya çoktan başladı bile. Evden dışarı adım atıldığında yapılan ilk ise koruyucu maske takmak. Fakat bazı ünlüler, bu durumu bir adım ileri götürdü.

Backgrid USA, Instagram 

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1TEPEDEN TIRNAĞA ÖNLEM
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TEPEDEN TIRNAĞA ÖNLEM

Salgının ilk dönemlerinde uçağa binerken koruyucu giysi, eldiven, gözlük ve maske takan model Naomi Campbell'ın görüntüleri çoktan hafızalara kazındı. Önceki gün de gösteri dünyasından bir başka ünlü Campbell'ı aratmayan bir görüntü sergiledi. 

2CAMPBELLI ÖRNEK ALDI
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CAMPBELL'I ÖRNEK ALDI

39 yaşındaki Amerikalı oyuncu Blanca Blanco, Los Angeles Havaalanı'nda görüntülendi. Yolculuğa çıkan Blanco da tıpmı Campbell gibi  koronavirüsten korunmak için tepeden tırnağa önlem almıştı.

3YILAN DERİSİ MASKE
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YILAN DERİSİ MASKE

Mavi bir koruyucu kıyafet giyen Blanco, gözlük, maske ve eldiven ile tamamladı kıyafetini. Son olarak yılan derisi botlarını da giydi. 

4MASKE DEĞİŞTİRDİ
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MASKE DEĞİŞTİRDİ

Blanca Blanco, havalimanına girerken siyah bir maske taktı. İçeri girince de onu beyaz bir maskeyle değiştirdi.

5BİR ÖNCEKİ GÜN BÖYLEYDİ
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BİR ÖNCEKİ GÜN BÖYLEYDİ

Blanco bir gün önce kahve alırken de böyle görüntülenmişti.

6NAOMI YOLCULUKTA
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NAOMI YOLCULUKTA

Hastalığın ilk dönemlerinde Naomi Campbell da uçağa binerken olağanüstü önlemler almıştı. Geçen sene uçaktaki koltuğunu temizlerden çekilen videosuyla olay olan ünlü yıldız, bu kez de corona virüs önlemiyle gündeme oturdu.

7ÖNCE GÜVENLİK
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ÖNCE GÜVENLİK

Model Naomi Campbell, Los Angeles'taki Tom Bradley havalimanında çekilen pozlarına Instagram sayfasında yer verdi. "Önce güvenlik" notuyla yaptığı bu paylaşımında 49 yaşındaki Campbell, çektiği videonun da Youtube kanalında yayında olacağını duyurdu.

8ARTIK GÜNLÜK HAYATIN BİR PARÇASI
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ARTIK GÜNLÜK HAYATIN BİR PARÇASI

 Şöyle biraz geriye gidelim, bundan 4 ya da 5 ay öncesine. Yani koronavirüsün insan hayatına yeni yeni girdiği o dönemlere. İşte o günlerde dünyanın dört bir yanındaki milyonlara insan yeni yeni maske kullanmaya başladı. Elbette ünlüler de!

Splash News, Backgrid UK, Backgrid USA

9TAKİPÇİLERİNİ ŞAŞIRTTI
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TAKİPÇİLERİNİ ŞAŞIRTTI

Koronavirüs nedeniyle kullanılması gereken maskeyi espri konusu yapanlardan biri de model, Emma Louise Connolly.

10MESAJ YAĞDI
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MESAJ YAĞDI

28 yaşındaki İngiliz model, bir Instagram paylaşımıyla takipçilerini güldürdü.

11İKİ TANE MASKE
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İKİ TANE MASKE

Yüzünün üst bölümüne bir tane alt bölümüne de bir tane maske takan Connolly, bu şekilde yemek yediği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

12300 BİN KİŞİ İZLEDİ
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300 BİN KİŞİ İZLEDİ

Emma Louise Connolly'nin bu paylaşımına takipçilerinden hem beğeni hem de yorum yağdı. Modelin videosunu yaklaşık 300 bin kişi izledi.

13MODEL ŞIKLIĞI
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MODEL ŞIKLIĞI

İlk zamanlarda çok da özenli olmayan görüntüleriyle basit maskeler kullanan ünlüler artık en şık gece elbiseleri ya da iddialı sokak kıyafetlerini de maskeleriyle tamamlıyor. Yani bir başka deyişle maskeler artık dış görünüşün bir parçası haline geldi. İşte bunun son örneklerini sergileyen ünlülerden biri de Hailey Baldwin Bieber oldu.

14STÜDYOYA GİTTİ
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STÜDYOYA GİTTİ

Justin Bieber ile evli olan 23 yaşındaki model, önceki gün kamera karşısına geçeceği klip çekimi için Los Angeles'ta bir stüdyoya gitti. Aracından inerken yüz maskesini de esik etmediği görüldü. Baldwin'in maske ile tamamladığı spor şıklığı da beğeni topladı.  İşte gösteri dünyasının hayatlarına maskeyi adapte eden ve o şekilde de gayet iddialı görüntü sergileyen ünlüleri.

15RENK UYUMU
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RENK UYUMU

Lauren Goodgear'ın maskesi kıyafetine uygun renkte.

16HER KIYAFETE AYRI MASKE
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HER KIYAFETE AYRI MASKE

Sofia Richie'nin günlük maskeli şıklığı.

17MASKELİ GECE GEZMESİ
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MASKELİ GECE GEZMESİ

Madison Beer, gece kıyafetini maskeyle tamamladı.

18KATIE ŞIKLIĞI
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KATIE ŞIKLIĞI

Katie Holmes da sokakta maskesini eksik etmeyen ünlülerden.

19ELBİSEYE UYGUN RENK
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ELBİSEYE UYGUN RENK

Malin Akerman'ın maskeli gece gezmesi.

20TEPEDEN TIRNAĞA AYNI RENK
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TEPEDEN TIRNAĞA AYNI RENK

Kendall Jenner tepeden tırnağa siyahlara bürünmüş.

21MASKELİ SEVGİLİLER
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MASKELİ SEVGİLİLER

Dua Lipa ve sevgilisi Anwar Hadid de maskelerini çıkarmadı.

22SOKAKLAR PODYUm
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SOKAKLAR PODYUm

Model Alessandra Ambrosio için sokaklar da podyum.

23ELBİSENİN İÇİNDEKİ RENKTEN MASKE
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ELBİSENİN İÇİNDEKİ RENKTEN MASKE

Coco Austin, elbisesinin içindeki renklere uygun bir maske seçti.

24BELLA DA MASKELİ
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BELLA DA MASKELİ

Bella Hadid'in maskeli şıklığı.

25MASKELİ KRALİÇE
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MASKELİ KRALİÇE

Dünyanın en güzel giyinen kadınlarından biri olan İspanya Kraliçesi Letizia hep aynı renk maske kullanıyor.

26UYGUN TAKMADI
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UYGUN TAKMADI

Model Candice Swanepoel, maskesini uygun şekilde kullanmamış.

27GENÇ MODELLER DE MASKELİ
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GENÇ MODELLER DE MASKELİ

Cara Delevingne ve Kaia Gerber'in maskeli şıklığı.

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