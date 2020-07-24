Uçakta korona önlemi

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını hala hızını kesmedi. Fakat bir yandan da hayat devam ediyor. Milyonlarca insan, işine ya da tatile çıkmaya çoktan başladı bile. Evden dışarı adım atıldığında yapılan ilk ise koruyucu maske takmak. Fakat bazı ünlüler, bu durumu bir adım ileri götürdü.
Backgrid USA, Instagram
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TEPEDEN TIRNAĞA ÖNLEM
Salgının ilk dönemlerinde uçağa binerken koruyucu giysi, eldiven, gözlük ve maske takan model Naomi Campbell'ın görüntüleri çoktan hafızalara kazındı. Önceki gün de gösteri dünyasından bir başka ünlü Campbell'ı aratmayan bir görüntü sergiledi.
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CAMPBELL'I ÖRNEK ALDI
39 yaşındaki Amerikalı oyuncu Blanca Blanco, Los Angeles Havaalanı'nda görüntülendi. Yolculuğa çıkan Blanco da tıpmı Campbell gibi koronavirüsten korunmak için tepeden tırnağa önlem almıştı.
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YILAN DERİSİ MASKE
Mavi bir koruyucu kıyafet giyen Blanco, gözlük, maske ve eldiven ile tamamladı kıyafetini. Son olarak yılan derisi botlarını da giydi.
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MASKE DEĞİŞTİRDİ
Blanca Blanco, havalimanına girerken siyah bir maske taktı. İçeri girince de onu beyaz bir maskeyle değiştirdi.
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BİR ÖNCEKİ GÜN BÖYLEYDİ
Blanco bir gün önce kahve alırken de böyle görüntülenmişti.
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NAOMI YOLCULUKTA
Hastalığın ilk dönemlerinde Naomi Campbell da uçağa binerken olağanüstü önlemler almıştı. Geçen sene uçaktaki koltuğunu temizlerden çekilen videosuyla olay olan ünlü yıldız, bu kez de corona virüs önlemiyle gündeme oturdu.
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ÖNCE GÜVENLİK
Model Naomi Campbell, Los Angeles'taki Tom Bradley havalimanında çekilen pozlarına Instagram sayfasında yer verdi. "Önce güvenlik" notuyla yaptığı bu paylaşımında 49 yaşındaki Campbell, çektiği videonun da Youtube kanalında yayında olacağını duyurdu.
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ARTIK GÜNLÜK HAYATIN BİR PARÇASI
Şöyle biraz geriye gidelim, bundan 4 ya da 5 ay öncesine. Yani koronavirüsün insan hayatına yeni yeni girdiği o dönemlere. İşte o günlerde dünyanın dört bir yanındaki milyonlara insan yeni yeni maske kullanmaya başladı. Elbette ünlüler de!
Splash News, Backgrid UK, Backgrid USA
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TAKİPÇİLERİNİ ŞAŞIRTTI
Koronavirüs nedeniyle kullanılması gereken maskeyi espri konusu yapanlardan biri de model, Emma Louise Connolly.
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MESAJ YAĞDI
28 yaşındaki İngiliz model, bir Instagram paylaşımıyla takipçilerini güldürdü.
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İKİ TANE MASKE
Yüzünün üst bölümüne bir tane alt bölümüne de bir tane maske takan Connolly, bu şekilde yemek yediği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
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300 BİN KİŞİ İZLEDİ
Emma Louise Connolly'nin bu paylaşımına takipçilerinden hem beğeni hem de yorum yağdı. Modelin videosunu yaklaşık 300 bin kişi izledi.
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MODEL ŞIKLIĞI
İlk zamanlarda çok da özenli olmayan görüntüleriyle basit maskeler kullanan ünlüler artık en şık gece elbiseleri ya da iddialı sokak kıyafetlerini de maskeleriyle tamamlıyor. Yani bir başka deyişle maskeler artık dış görünüşün bir parçası haline geldi. İşte bunun son örneklerini sergileyen ünlülerden biri de Hailey Baldwin Bieber oldu.
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STÜDYOYA GİTTİ
Justin Bieber ile evli olan 23 yaşındaki model, önceki gün kamera karşısına geçeceği klip çekimi için Los Angeles'ta bir stüdyoya gitti. Aracından inerken yüz maskesini de esik etmediği görüldü. Baldwin'in maske ile tamamladığı spor şıklığı da beğeni topladı. İşte gösteri dünyasının hayatlarına maskeyi adapte eden ve o şekilde de gayet iddialı görüntü sergileyen ünlüleri.
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RENK UYUMU
Lauren Goodgear'ın maskesi kıyafetine uygun renkte.
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HER KIYAFETE AYRI MASKE
Sofia Richie'nin günlük maskeli şıklığı.
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MASKELİ GECE GEZMESİ
Madison Beer, gece kıyafetini maskeyle tamamladı.
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KATIE ŞIKLIĞI
Katie Holmes da sokakta maskesini eksik etmeyen ünlülerden.