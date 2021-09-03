Uçaklarda PCR testi zorunlu mu? Şehirler arası uçuşlarda PCR testi kimler için geçerli? THY ve Pegasus'tan açıklama

PEGASUS'TAN DA AÇIKLAMA GELMİŞTİ 31 Ağustos tarihinde konuyla ilgili Pegasus Hava Yolları'ndan da açıklama gelmişti. Pegasus Hava Yolları, 6 Eylül itibarıyla yurt içi seyahatte başlayacak olan PCR testi zorunluluğuyla ilgili duyuruda bulundu.



Pegasus'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye istinaden, yurt içi uçuşlarında aşılı ya da hastalığı geçirmiş olan yolcuların (Bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) herhangi bir test zorunluluğu bulunmadan seyahatlerini yapabildikleri belirtildi.