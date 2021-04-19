Uçakla ve otobüsle seyahat yasak mı? İçişleri Bakanlığından açıklama

Uçak ve otobüsle seyahat yasak mı sorusu pek çok kişinin merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan son genelge ile çerçevesi belirlenen konu, genelge detaylarında açıklandı. Peki, uçakla ve otobüsle seyahat yasak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler