Uçakla ve otobüsle seyahat yasak mı? İçişleri Bakanlığından açıklama
Uçakla ve otobüsle seyahat etmek serbest mi sorusu, farklı bir şehre seyahat etme planı ya da zaruriyeti bulunan kişiler tarafından araştırılıyor. Özel araçla seyahat etmek için seyahat izin belgesi sahibi olmak zorunda olan vatandaşlar, uçak ve otobüs seyahati için ise bu zorunluluklara tabi olmayacak. İşte, uçakla ve otobüsle seyahat yasak mı sorusuna İçişleri Bakanlığı'ndan gelen resmi açıklama
Uçak ve otobüsle seyahat yasak mı sorusu pek çok kişinin merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan son genelge ile çerçevesi belirlenen konu, genelge detaylarında açıklandı. Peki, uçakla ve otobüsle seyahat yasak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;"Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacak. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak."
Zorunlu Haller Sayılacak Durumlar;
- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 8 kişi),
- Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
- ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,
- Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
- Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
- Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
Belirtilen bu durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek.