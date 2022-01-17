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Uçak yolculuğu için PCR testi zorunlu mu? İşte güncel bilgiler

#Koronavirüs#Pcr#Pcr Zorunluluğu

Koronavirüs salgını uzun bir süredir devam ederken, alınan önlemlerle alakalı da yeni gelişmeler meydana geliyor. En çok merak edilenlerden biri de PCR testinin uçak yolcuklarındaki istenme durumu oldu. Peki, uçak yolculuğu için PCR testi zorunlu mu?

1/3Uçak yolculuğu için PCR testi zorunlu mu İşte güncel bilgiler

Uçakla şehirler arası seyahat edecek olan aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde Covid-19 geçirmemiş kişilerden PCR testi istenilmesine devam edilecek. İşte, konuya dair ayrıntılar...

2/3Uçak yolculuğu için PCR testi zorunlu mu İşte güncel bilgiler

Uçakla şehirler arası seyahatte PCR zorunluluğu yeniden getirildi. Uçakla şehirler arası seyahat edecek olan aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde Kovid-19 geçirmemiş kişilerden PCR testi istenilmesine devam edilecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgeye göre, aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerin, belirli alanlara girişlerinde veya toplu ulaşım araçlarıyla seyahatlerinde azami 48 saat öncesine ait negatif PCR testi ibrazına dair uygulama, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün yanlış anlaşılmaları gidermeye yönelik değerlendirmelerine uygun şekilde yeniden düzenlendi. Genelgede, aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, PCR testi istenecek ve istenmeyecek durumlar belirtildi.

Buna göre, huzurevi, bakımevi, sevgi evleri ile ceza ve tevkif evlerinin aşısız veya son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş çalışanları, belirlenen durumlarda ceza ve tevkif evlerindeki tutuklu ve hükümlüler, yurt dışına seyahat edecek kişiler (seyahat edilecek ülkenin belirlediği kurallar doğrultusunda) için PCR testi ile tarama yapılmasına devam edilecek.

3/3UÇAKLA ŞEHİRLER ARASI SEYAHATTE PCR SONUCU İSTENECEK

UÇAKLA ŞEHİRLER ARASI SEYAHATTE PCR SONUCU İSTENECEK

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün değerlendirmesi uyarınca uçakla şehirler arası seyahat edecek olan aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişiler için de PCR testi uygulaması sürecek. Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılacaklara, Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.), tüm kamu ve özel iş yerlerinde çalışanlar ile kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacaklara ise PCR testi ile tarama yapılmayacak.

 

 

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#Koronavirüs#Pcr#Pcr Zorunluluğu