Uçak ve otobüs yolculuğu yasak mı? Toplu taşıma ile şehirler arası seyahat yasağı var mı?
Uçak ve otobüs yolculuğu yasak mı sorusu pek çok kişinin araştırdığı hususlar arasında yer alırken, konuyla ilgili ön açıklama, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. Toplu taşıma ile şehirler arası seyahat yasağı olup olmayacağını merak eden vatandaşlar, satın alacakları ya da almış oldukları biletlerin akıbetine yön verecek. Peki, uçak ve otobüs yolculuğu yasak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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Uçakla ve otobüsle seyahat seyahat yasak mı sorusu pek çok kişinin gündemini oluşturmaya devam ediyor. 17 günlük tam kapanma ile birlikte ilk araştırılan konular arasında yer alan otobüsle ve uçakla şehirlerarası seyahat yasak mı hususunda ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. Peki, Toplu taşıma ile şehirler arası seyahat yasağı var mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacaktır, Şehirler arası araçlar %50 ile çalışabilecektir.
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Konaklama tesislerinde rezervasyonlar, sokağa çıkma kısıtlamaları için teşkil etmeyecektir.
Konuyla ilgili detaylı açıklama, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile detaylandırılacak.