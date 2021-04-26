Gündem Haber Giriş: 26 Nisan 2021 - 20:24 | 26 Nisan 2021 - 20:24

Uçak ve otobüs yolculuğu yasak mı? Toplu taşıma ile şehirler arası seyahat yasağı var mı?

Uçak ve otobüs yolculuğu yasak mı sorusu pek çok kişinin araştırdığı hususlar arasında yer alırken, konuyla ilgili ön açıklama, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. Toplu taşıma ile şehirler arası seyahat yasağı olup olmayacağını merak eden vatandaşlar, satın alacakları ya da almış oldukları biletlerin akıbetine yön verecek. Peki, uçak ve otobüs yolculuğu yasak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler