Uçak seyahatlerinde PCR ve aşı zorunluluğu kaldırıldı mı? İşte bakanlıktan gelen son dakika açıklaması

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
TEMde facia 12 araç birbirine girdiTEM'de facia! 12 araç birbirine girdi#Bolu
Demirören Şirketler Grubundan Ali Mahir Başarır hakkında tazminat davasıDemirören Şirketler Grubu'ndan Ali Mahir Başarır hakkında tazminat davası#Ali Mahir Başarır
Galatasaray, sportif direktörlük için Mario Branco ile anlaştıGalatasaray, sportif direktörlük için Mario Branco ile anlaştı!#Galatasaray
Erdoğandan Aydında net mesaj BaşaramayacaklarErdoğan'dan Aydın'da net mesaj! 'Başaramayacaklar'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
81 ile yazı gönderildi Yeni dönem: PCR testi şartı tamamen kaldırıldı81 ile yazı gönderildi! Yeni dönem: PCR testi şartı tamamen kaldırıldı#PCR Testi
Bakan Nebati: Kur korumalı mevduat hesabı 131 milyar lirayı aştıBakan Nebati: Kur korumalı mevduat hesabı 131 milyar lirayı aştı#Nureddin Nebati
Lider, Sivasta takıldı İki gol, kar yağışı, Abdullah Avcıya kırmızı kart...Lider, Sivas'ta takıldı! İki gol, kar yağışı, Abdullah Avcı'ya kırmızı kart...#Sivasspor
Vicdanları sızlatan görüntüye bin 665 TL cezaVicdanları sızlatan görüntüye bin 665 TL ceza#ANTALYA
Fenerbahçenin 11i belli oldu İsmail Kartal...Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu! İsmail Kartal...#Süperlig
Pandemi için tarih verdiler Bundan farklı bir son olamazPandemi için tarih verdiler! 'Bundan farklı bir son olamaz'#Koronavirüs
Hastanede skandal Hemşireyle inatlaştı, oksijen vanasını kapattı Bir hasta hayatını kaybettiHastanede skandal! Hemşireyle inatlaştı, oksijen vanasını kapattı! Bir hasta hayatını kaybetti#Şişli
Tatil dönüşü korkutan kazaTatil dönüşü korkutan kaza#Acun Ilıcalı
Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü Film senaryosu gibi...Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü! Film senaryosu gibi...#Robert Durst
Yabancılar akın etti... Yüzde 45 değerlendi En çok tercih edilen ilçeler belli olduYabancılar akın etti... Yüzde 45 değerlendi! En çok tercih edilen ilçeler belli oldu#Türkiye İstatistik Kurumu
İkinci kez anne olmaya hazırlanıyor: Zürafalı bebek partisiİkinci kez anne olmaya hazırlanıyor: 'Zürafalı' bebek partisi#Kylie Jenner
HABERLERGündem Haberleri

Uçak seyahatlerinde PCR ve aşı zorunluluğu kaldırıldı mı? İşte bakanlıktan gelen son dakika açıklaması

#Pcr#Uçak Pcr Test#Uçak Seyahat Aşı

Uçak seyahatlerinde PCR ve aşı zorunluluğu kaldırıldı mı? sorusunun yanıtı bugün İçişleri Bakanlığı tarafından açıklama ile birlikte günün en çok aranan konuları arasında yer aldı. Koronavirüs aşısı olmayan kişilere getirilen PCR Testi zorunluluğu kaldırıldı. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine Koronavirüs salgınının son dönemdeki seyri ve toplum sağlığına etkisiyle ilgili olarak yazı gönderdi.

1/4Uçak seyahatlerinde PCR ve aşı zorunluluğu kaldırıldı mı İşte bakanlıktan gelen son dakika açıklaması

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığı'nın değerlendirdiği yazıda aşısız kişilerin PCR testi zorunluluğu bilgisi paylaşıldı. 81 il valiliğine kararla ilgili yazı gönderildi.Toplu etkinlik, seyahat, kamu ve özel işyerleri ile okullarda aşısız ve aşı süreci tamamlanmamış kişiler için getirilen negatif PCR testi zorunluluğu kaldırıldı. 81 il valiliğine kararla ilgili yazı gönderildi. İşte tüm detaylar...

2/4Uçak seyahatlerinde PCR ve aşı zorunluluğu kaldırıldı mı İşte bakanlıktan gelen son dakika açıklaması

Genelgede, "Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığının değerlendirmelerini içeren yazıda; Aşısız veya Aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirler arası seyahatlerden önce,

3/4Uçak seyahatlerinde PCR ve aşı zorunluluğu kaldırıldı mı İşte bakanlıktan gelen son dakika açıklaması

konser, Sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce, Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.), tüm kamu ve özel iş yerlerinde çalışanlara, kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere, PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığının değerlendirildiği bildirilmiştir" denildi.

4/4THYDEN AÇIKLAMA

THY'DEN AÇIKLAMA

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi konuya ilişkin duyuruyu Twitter'dan yaptı. Ekşi, "Yetkili makamlarımızın aldığı karar doğrultusunda tüm yolcularımızdan İÇ HAT uçuşlarında PCR TEST zorunluluğu kaldırılmıştır. HES kodunu ibraz yeterli olacaktır" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Pcr#Uçak Pcr Test#Uçak Seyahat Aşı