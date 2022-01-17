Uçak seyahatlerinde PCR ve aşı zorunluluğu kaldırıldı mı? 180 gün detayı... İşte PCR testi kararı

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığı'nın değerlendirdiği yazıda aşısız kişilerin PCR testi zorunluluğu bilgisi paylaşıldı. 81 il valiliğine kararla ilgili yazı gönderildi.Toplu etkinlik, seyahat, kamu ve özel işyerleri ile okullarda aşısız ve aşı süreci tamamlanmamış kişiler için getirilen negatif PCR testi zorunluluğu kaldırıldı. 81 il valiliğine kararla ilgili yazı gönderildi. İşte tüm detaylar...