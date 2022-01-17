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Uçak seyahatlerinde PCR ve aşı zorunluluğu kaldırıldı mı? 180 gün detayı... İşte PCR testi kararı

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Uçak seyahatlerinde PCR ve aşı zorunluluğu kaldırıldı mı? sorusunun yanıtı bugün İçişleri Bakanlığı tarafından açıklama ile birlikte günün en çok aranan konuları arasında yer aldı. Koronavirüs aşısı olmayan kişilere getirilen PCR Testi zorunluluğu kaldırıldı. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine Koronavirüs salgınının son dönemdeki seyri ve toplum sağlığına etkisiyle ilgili olarak yazı gönderdi.

1/5Uçak seyahatlerinde PCR ve aşı zorunluluğu kaldırıldı mı 180 gün detayı... İşte PCR testi kararı

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığı'nın değerlendirdiği yazıda aşısız kişilerin PCR testi zorunluluğu bilgisi paylaşıldı. 81 il valiliğine kararla ilgili yazı gönderildi.Toplu etkinlik, seyahat, kamu ve özel işyerleri ile okullarda aşısız ve aşı süreci tamamlanmamış kişiler için getirilen negatif PCR testi zorunluluğu kaldırıldı. 81 il valiliğine kararla ilgili yazı gönderildi. İşte tüm detaylar...

2/5Uçak seyahatlerinde PCR ve aşı zorunluluğu kaldırıldı mı 180 gün detayı... İşte PCR testi kararı

Genelgede, "Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığının değerlendirmelerini içeren yazıda;

3/5Uçak seyahatlerinde PCR ve aşı zorunluluğu kaldırıldı mı 180 gün detayı... İşte PCR testi kararı

Aşısız veya Aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirler arası seyahatlerden önce,

4/5Uçak seyahatlerinde PCR ve aşı zorunluluğu kaldırıldı mı 180 gün detayı... İşte PCR testi kararı

konser, Sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce, Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.), tüm kamu ve özel iş yerlerinde çalışanlara, kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere, PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığının değerlendirildiği bildirilmiştir" denildi.

5/5THYDEN AÇIKLAMA

THY'DEN AÇIKLAMA

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi konuya ilişkin duyuruyu Twitter'dan yaptı. Ekşi, "Yetkili makamlarımızın aldığı karar doğrultusunda tüm yolcularımızdan İÇ HAT uçuşlarında PCR TEST zorunluluğu kaldırılmıştır. HES kodunu ibraz yeterli olacaktır" dedi.

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