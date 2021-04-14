Uçak seferleri iptal oldu mu? 'Uçak seferleri iptal mi' sorusuna THY'den kısıtlama açıklaması
Uçak seferleri iptal oldu mu sorusu, kısıtlama dönemi içerisinde uçuşu bulunan kişilerin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Türk Hava Yolları, Pegasus, Anadolujet gibi firmalardan uçak bileti satın alan pek çok vatandaş, kısıtlama sonrasında uçak seferleri iptal oldu mu sorusuna yanıt aramaya başlamıştı. Peki, son gelen bilgilere göre uçak seferleri iptal oldu mu, bileti olanlar ne yapacak? İşte, o konuda önemli açıklamalar
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Uçak seferleri Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme gelen konulardan oldu. Son gelen seyahat yasağı sonrasında uçak seferleri iptal oldu mu sorusu gündemde yer almaya başladı. Diğer yandan THY'den gelen açıklamada, uçuşu olan yolcuların seyahat belgeleri ile havalimanına gidebileceklerini bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan şehirler arası seyahat yasağı dolayısıyla uçak seferleri de pek çok vatandaşı ilgilendiriyor. Peki, uçak seferleri iptal oldu mu? İşte, pek çok kişiyi yakından ilgilendiren uçak seferleri hakkında detaylı bilgiler
Uçak seferleri iptal mi oldu sorusu, 14 Nisan itibariyle seyahati olan kişilerin araştırdığı konu olmaya başladı. THY, Pegasus, Anadolujet ve pek çok firmadan uçak bileti satın alan vatandaşlar, seferlerin iptal olup olmadığını merak ediyor. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli misafirlerimiz, sizi, sağlığınızı koruyarak bulutların üzerine taşımaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı.
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THY'DEN KISITLAMA SONRASI AÇIKLAMA
Türk Hava Yolları (THY), Kovid-19 tedbirleri nedeniyle alınan yeni kısıtlama kararı sonrası uçuşu olan yolcuların seyahat belgeleri ile havalimanına gidebileceklerini bildirdi.
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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti: "Değerli misafirlerimiz, sizi, sağlığınızı koruyarak bulutların üzerine taşımaya devam ediyoruz. Uçuşu olan misafirlerimiz seyahat belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler."