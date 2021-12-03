Uçak seferleri iptal mi oldu, uçuşlar durduruldu mu? THY'den uçak seferleri ile ilgili açıklama
Uçak seferlerinin iptal mi sorusu, Meteoroloji'nin İstanbul için yaptığı fırtına uyarısının ardından gündeme geldi. Son verilere göre lodos cuma günü itibarıyla İstanbul ve Marmara Bölgesi'ne geri gelecek. Hafta başında megakenti adeta felç eden fırtına, vapur ve feribot seferleri dahil ulaşım araçlarını olumsuz etkilemişti. THY'den gelen açıklamada, 3 Kasım uçak seferlerinin durumu hakkında bilgi verildi. Peki, uçuşlar durduruldu mu? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
Yurt içi uçak seferlerinin durumu lodos haberleri sonrası öne çıkan konulardan oldu. İstanbul'da geçtiğimiz günlerde hayatı olumsuz etkileyen fırtınanın ardından Meteoroloji, yeni lodos uyarısı yaptı. Açıklama sonrası uçak seferlerinin durumuna gözler çevrilirken, THY'den gelen açıklamada bugünkü seyahat öncesinde uçuş durumunun çağrı merkezi veya web sitesi aracılığıyla öğrenileceği bildirildi.
Yahya Üstün, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Meteoroloji verilerine göre sert rüzgâr bu gece itibarıyla İstanbul’a geri dönüyor. Türk Hava Yolları olarak misafirlerimizin seyahat güvenliği için tüm tedbirleri alıyoruz. Seyahatiniz öncesinde uçuşunuzun durumunu çağrı merkezimiz veya web sitemiz aracılığıyla öğrenebilirsiniz" ifadelerini kullandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi’nde yarın için (cuma) kuvvetli rüzgar ve kısa süreli lodos fırtınası uyarısında bulunmuştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yarın için yapılan uyarıda, "Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-50 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
Meteoroloji Marmara Bölgesi içinde ayrı bir uyarıda bulundu.
Bu uyarıda ise, "Rüzgarın yarın Marmara Bölgesi'nde, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" bilgisi yer aldı.
Bu uyarıda ise, "Rüzgarın yarın Marmara Bölgesi'nde, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" bilgisi yer aldı.