İptal edilen uçuş seferleri THY ve Pegasus'tan gelen açıklamalar ile belirlendi. İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrasında kapasite azaltılması başta olmak üzere çeşitli tedbirlerin alındığı İstanbul’un havalimanlarında uçuşların bazıları iptal edildi. THY'de 12 Mart'ta iptal eden seferler ile ilgili duyuru yayınlandı. THY yaptığı açıklamada, bugün (12 Mart) için de İstanbul Havalimanı’ndan 162, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan da 18 olmak üzere toplam 180 seferini iptal etti. Yapılan açıklamalar şöyle;
Türk Hava Yolları (THY), bugün İstanbul Havalimanı’ndan 162, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 18 olmak üzere toplam 180 seferini iptal etti. İstanbul Havalimanı’nda planlanan uçuşlar devam ederken, dün kalkış ve iniş olmak üzere toplam 771 uçuşun gerçekleşmesi bekleniyordu. Türk Hava Yolları olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan 162, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 18 seferin iptal edildiğini açıkladı.
İstanbul’u etkisine alan kar yağışının ikinci gününde uçuş kısıtlamasına gidildiği İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda seferler planlandığı gibi yapılmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde her iki havalimanına iniş yapacak olan uçaklar pist temizleme çalışmaları nedeniyle havada kısa sürelerde bekleme yaparken, kalkış yapacak uçaklar ise de-icing sırasına girdi. Her iki havalimanından bugün yapacağı toplam 213 seferini iptal eden THY, yarın (12 Mart) için de İstanbul Havalimanı’ndan 162, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan da 18 olmak üzere toplam 180 seferini iptal etti. Ayrıca İstanbul Havalimanı’ndan dün kalkış ve iniş olmak üzere toplam 771 uçuş planlanırken, 10.30 itibariyle bu uçuşlardan 211’i gerçekleşmişti.
Pegasus'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
Değerli misafirlerimiz,
Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle aşağıdaki uçuşlarımız iptal edilmiştir.
Ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isterseniz;
https://www.flypgs.com/bilet-islemleri ve mobil uygulamamız aracılığıyla ya da çağrı merkezimiz üzerinden ücretsiz olarak yapabilirsiniz.
Aşağıda Iptal Edilen Uçuşlar, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı merkezlidir. Uçuş iptalleri hakkında detaylı bilgi için sayfa altındaki linkleri kullanabilirsiniz.
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SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI MERKEZLİ İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR İÇİN TIKLAYINIZ