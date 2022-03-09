Uçak seferleri iptal mi oldu, bugün hangi uçuşlar iptal? İşte 10-11 Mart THY ve Pegasus iptal edilen uçak seferleri listesi

İptal edilen uçuş seferleri THY ve Pegasus'un açıklamaları ile belli oldu. Birçok hava yolu şirketi İstanbul başta olmak üzere yaşanabilecek kar yağışı ve kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı uçuşları iptal etti. Pegasus'tan yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle aşağıdaki uçuşlarımız iptal edilmiştir." ifadeleri yer aldı. THY'de 10 Mart tarihinde iptal eden seferler ile ilgili duyuru yayınladı.