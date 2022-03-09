Uçak seferleri iptal mi oldu, bugün hangi uçuşlar iptal? İşte 10-11 Mart THY ve Pegasus iptal edilen uçak seferleri listesi

İptal edilen uçuş seferleri THY ve Pegasus'un açıklamaları ile belli oldu. Birçok hava yolu şirketi İstanbul başta olmak üzere yaşanabilecek kar yağışı ve kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı uçuşları iptal etti. Pegasus'tan yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle aşağıdaki uçuşlarımız iptal edilmiştir." ifadeleri yer aldı. THY'de 10 Mart tarihinde iptal eden seferler ile ilgili duyuru yayınladı.
TÜRK Hava Yolları (THY), İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 10 Mart'ta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı seferlerini iptal etti.
THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "10 Mart tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı, varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız, uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız ve çağrı merkezimiz üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler" ifadelerine yer verildi.
Pegasus'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
Değerli misafirlerimiz,
Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle aşağıdaki uçuşlarımız iptal edilmiştir.
Ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isterseniz; https://www.flypgs.com/bilet-islemleri ve mobil uygulamamız aracılığıyla ya da çağrı merkezimiz üzerinden ücretsiz olarak yapabilirsiniz.
Aşağıda Iptal Edilen Uçuşlar, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı merkezlidir. Uçuş iptalleri hakkında detaylı bilgi için sayfa altındaki linkleri kullanabilirsiniz.
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SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI MERKEZLİ İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR İÇİN TIKLAYINIZ