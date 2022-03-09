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Uçak seferleri iptal mi oldu, bugün hangi uçuşlar iptal? İşte 10-11 Mart THY ve Pegasus iptal edilen uçak seferleri listesi

#Thy#Pegasus#Uçak

Uçak seferleri iptal mi, sorusu beklenen kar yağışı ile olumsuz hava koşullarının etkili olduğu İstanbul'da Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı merkezli uçuşlar için gündeme geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararları ile Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem alan THY ve Pegasus 10-11 Mart tarihlerinde bazı uçuşların iptal edildiğini duyurdu. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iptal edilen uçak seferleri ile ilgili THY'den gelen açıklamada, değişiklik veya iade işlemlerinin tamamlanacağı belirtildi. İşte, 10-11 Mart 2022 Pegasus ve THY iptal edilen uçak seferleri.

1/4Uçak seferleri iptal mi oldu, bugün hangi uçuşlar iptal İşte 10-11 Mart THY ve Pegasus iptal edilen uçak seferleri listesi

İptal edilen uçuş seferleri THY ve Pegasus'un açıklamaları ile belli oldu. Birçok hava yolu şirketi İstanbul başta olmak üzere yaşanabilecek kar yağışı ve kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı uçuşları iptal etti. Pegasus'tan yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle aşağıdaki uçuşlarımız iptal edilmiştir." ifadeleri yer aldı. THY'de 10 Mart tarihinde iptal eden seferler ile ilgili duyuru yayınladı.

2/4UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ

UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?

TÜRK Hava Yolları (THY), İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 10 Mart'ta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı seferlerini iptal etti.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "10 Mart tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı, varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız, uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız ve çağrı merkezimiz üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler" ifadelerine yer verildi.

3/4PEGASUSTAN 10-11 MART UÇAK SEFER İPTALİ AÇIKLAMASI

PEGASUS'TAN 10-11 MART UÇAK SEFER İPTALİ AÇIKLAMASI

Pegasus'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Değerli misafirlerimiz,

Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle aşağıdaki uçuşlarımız iptal edilmiştir.

Ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isterseniz; https://www.flypgs.com/bilet-islemleri ve mobil uygulamamız aracılığıyla ya da çağrı merkezimiz üzerinden ücretsiz olarak yapabilirsiniz.

4/4HANGİ UÇUŞLAR İPTAL

HANGİ UÇUŞLAR İPTAL?

Aşağıda Iptal Edilen Uçuşlar, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı merkezlidir. Uçuş iptalleri hakkında detaylı bilgi için sayfa altındaki linkleri kullanabilirsiniz.

İSTANBUL HAVALİMANI MERKEZLİ İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR İÇİN TIKLAYINIZ

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI MERKEZLİ İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR İÇİN TIKLAYINIZ

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#Thy#Pegasus#Uçak