Uçak seferleri iptal mi olacak? Hangi ülkelere uçuş yasağı kalktı? THY'den açıklama geldi

Yurt dışı ve yurt içi uçak seferleri son gelişmeler ile takip ediliyor. Bayram için yeni tedbirlerin alınacağı kulislerde konuşulurken, İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşların açılacağı öğrenildi. Hindistan'dan gelecek yolcular için de bazı uygulamalar gerçekleşecek. Diğer yandan yurt içi ve yurt dışı uçak seferlerinin iptali ile ilgili bir açıklama gelmedi. Türk Hava Yolları (THY) geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, yolcuların seyahat belgesi ile seyahat edebileceğini bildirmişti.