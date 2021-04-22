Uçak seferleri iptal mi olacak? Hangi ülkelere uçuş yasağı kalktı? THY'den açıklama geldi
Uçuş seferlerinin durumu, kısıtlamalar devam ederken tam kapanma durumunun gündeme gelmesi ile öne çıkan konulardan oldu. Vaka sayılarının 60 binleri bulması ile Ramazan Bayramı öncesinde yeni kısıtlamaların neler olacağına gözler çevrildi. Türk Hava Yolları, Pegasus, Anadolu Jet gibi firmalardan bilet alanlar Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler ile yolculuklarına yön verecek. Diğer yandan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, 2 ülkeden Türkiye'ye uçuşların açılacağını duyurdu. İşte, milyonların merak ettiği uçak seferleri iptal mi olacak? sorusunun yanıtına yönelik ayrıntılar.
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Yurt dışı ve yurt içi uçak seferleri son gelişmeler ile takip ediliyor. Bayram için yeni tedbirlerin alınacağı kulislerde konuşulurken, İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşların açılacağı öğrenildi. Hindistan'dan gelecek yolcular için de bazı uygulamalar gerçekleşecek. Diğer yandan yurt içi ve yurt dışı uçak seferlerinin iptali ile ilgili bir açıklama gelmedi. Türk Hava Yolları (THY) geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, yolcuların seyahat belgesi ile seyahat edebileceğini bildirmişti.
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UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ OLACAK?
Uçak seferlerinin iptali gibi bir durumla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Türk Hava Yolları (THY), Kovid-19 tedbirleri nedeniyle alınan yeni kısıtlama kararı sonrası uçuşu olan yolcuların seyahat belgeleri ile havalimanına gidebileceklerini bildirmişti.
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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti: "Değerli misafirlerimiz, sizi, sağlığınızı koruyarak bulutların üzerine taşımaya devam ediyoruz. Uçuşu olan misafirlerimiz seyahat belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler."
Cumhurbaşkanlığı ya da İçişleri Bakanlığı'ndan da bir duyuru yapılmadı. Kabine Toplantısı'nda konunun istişare edilmesi bekleniyor.
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UÇAK SEFERLERİ HANGİ ÜLKELERE AÇILDI?
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşların açılacağını duyurdu.
İki ülkeden Türkiye'ye yolcu gelebileceğini açıklayan Bilal Ekşi'nin paylaşımı şöyle;
İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor.
Otoritelerimizce alınan karara istinaden son 72 saatte yapılan PCR testi NEGATİF olmak kaydı ile İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye yolcu gelişine müsaade edilecektir.
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BAKANLIKTAN 81 İLE GENELGE
İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valisine gönderdiği genelgede İngiltere ve Danimarka uçuşlarına getirilen kısıtlamanın kaldırıldığını duyurdu. Yurt dışından gelen kişilerin son 72 saatte yapılan PCR testi sonucunun negatif olma zorunluğunun bulunduğu ifade edildi.
Öte yandan Hindistan'dan gelecek yolcular için de bazı uygulamalar gerçekleşecek. Buna göre; Hindistan'dan gelecek yolcuların son yetmiş iki saatte yapılan PCR testinin negatif çıkmış olma zorunluluğu aranacak. Yolcuların Türkiye'ye girişlerinin ardından ise 14 gün karantina uygulanacak.