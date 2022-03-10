İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN TEDBİR AÇIKLAMASI

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, İstanbul'da yarından itibaren etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 'güvenli seyahat ve operasyonların aksamaması' için karla mücadele kapsamında tüm önlemlerin uygulamaya alındığını açıkladı.



İGA'dan yapılan yazılı açıklamada İstanbul'da yarın akşamdan itibaren etkisini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle İGA İstanbul Havalimanı'nda, seferlerin yüzde 30 oranında azaltıldığı belirtildi.



Açıklamada, "Bugün itibarıyla kar yağışına yönelik tüm tedbirlerin alındığı İGA İstanbul Havalimanı'nda operasyonlar kesintisiz bir biçimde devam ediyor. Apron, pist ve taksi yolları başta olmak üzere, yoğun kar yağışına yönelik hazırlıkların tamamlandığı İGA İstanbul Havalimanı'nda, görüş mesafesinin sıfıra yakın olduğu durumlar haricinde uçak iniş ve kalkışlarının sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Yolcuların güvenliği için alınan proaktif önlemler doğrultusunda ulaşımda en ufak bir aksamanın yaşanmaması için hassasiyetle çalışılıyor" denildi.