İptal edilen uçuş seferleri THY ve Pegasus'un açıklamaları ile belli oldu. Birçok hava yolu şirketi İstanbul başta olmak üzere yaşanabilecek kar yağışı ve kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı uçuşları iptal etti. Pegasus'tan yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle aşağıdaki uçuşlarımız iptal edilmiştir." ifadeleri yer aldı. THY'de 10 Mart tarihinde iptal eden seferler ile ilgili duyuru yayınladı. Yapılan yeni açıklamada Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı merkezli toplam 213 seferin daha iptal edildiği bildirildi. Yapılan açıklamalar şöyle;
TÜRK Hava Yolları (THY), İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 10 Mart'ta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı seferlerini iptal etti.
İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 10 Mart Perşembe günü toplam 205 seferini iptal eden THY, her iki havalimanında da uçuş kısıtlamasına gidilmesi nedeniyle 11 Mart Cuma günü de bazı seferlerini iptal etti.THY, 11 Mart tarihli kalkış ve varışlı olmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan 179, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 34 olmak üzere toplam 213 seferini iptal etti.
Operasyonun durumuna göre iptal edilen sefer sayılarının artabileceği belirtilirken, THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada İstanbul'da yaşanması beklenen hava muhalefeti nedeniyle 10-11 Mart 2022 tarihli İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında iptaller yaşandığı belirtilerek, "Uçuşlarınız ile ilgili güncel bilgiye uçuş sorgulama ekranlarımız üzerinden, uçuş numaranızı veya parkurunuzu girerek ulaşabilir, iade, değişiklik veya açığa alma gibi haklarınızı yine aynı sayfadan öğrenebilirsiniz. Seferi iptal olan yolcularımız uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, çağrı merkezimiz ve biletin düzenlendiği acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.
Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 10.03.2022 tarihinde yüzde 20 oranında ve 11.03.2022 tarihinde yüzde 30 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.
Pegasus'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
Değerli misafirlerimiz,
Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle aşağıdaki uçuşlarımız iptal edilmiştir.
Ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isterseniz; https://www.flypgs.com/bilet-islemleri ve mobil uygulamamız aracılığıyla ya da çağrı merkezimiz üzerinden ücretsiz olarak yapabilirsiniz.
Aşağıda Iptal Edilen Uçuşlar, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı merkezlidir. Uçuş iptalleri hakkında detaylı bilgi için sayfa altındaki linkleri kullanabilirsiniz.
İSTANBUL HAVALİMANI MERKEZLİ İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR İÇİN TIKLAYINIZ
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI MERKEZLİ İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, İstanbul'da yarından itibaren etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 'güvenli seyahat ve operasyonların aksamaması' için karla mücadele kapsamında tüm önlemlerin uygulamaya alındığını açıkladı.
İGA'dan yapılan yazılı açıklamada İstanbul'da yarın akşamdan itibaren etkisini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle İGA İstanbul Havalimanı'nda, seferlerin yüzde 30 oranında azaltıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Bugün itibarıyla kar yağışına yönelik tüm tedbirlerin alındığı İGA İstanbul Havalimanı'nda operasyonlar kesintisiz bir biçimde devam ediyor. Apron, pist ve taksi yolları başta olmak üzere, yoğun kar yağışına yönelik hazırlıkların tamamlandığı İGA İstanbul Havalimanı'nda, görüş mesafesinin sıfıra yakın olduğu durumlar haricinde uçak iniş ve kalkışlarının sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Yolcuların güvenliği için alınan proaktif önlemler doğrultusunda ulaşımda en ufak bir aksamanın yaşanmaması için hassasiyetle çalışılıyor" denildi.