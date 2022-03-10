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UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ? Hangi uçuşlar iptal edildi? İşte 10-11 Mart THY - Pegasus iptal edilen uçak seferleri listesi (Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı)

#Thy#Pegasus#Uçak

Uçak seferleri iptal mi? sorusu kar yağışının ardından gündeme geldi. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından uçak seferlerinin iptal edilip edilmediği merak konusu oldu. İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle uçuşların iptal edilip edilmeyeceği soruları gündemdeydi. Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararları ile Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem alan THY ve Pegasus 10-11 Mart tarihlerinde bazı uçuşların iptal edildiğini duyurdu. THY'den gelen son dakika açıklamada, 213 uçuşun daha iptal edildiği bildirildi. Bu açıklama ardından gözler iptal edilen seferlere çevrildi. Peki, bugün ve yarın (10-11 Mart için hangi uçuşlar iptal edildi? İşte , Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı THY ve Pegasus iptal edilen uçak seferleri listesi

1/7UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ Hangi uçuşlar iptal edildi İşte 10-11 Mart THY - Pegasus iptal edilen uçak seferleri listesi (Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı)

İptal edilen uçuş seferleri THY ve Pegasus'un açıklamaları ile belli oldu. Birçok hava yolu şirketi İstanbul başta olmak üzere yaşanabilecek kar yağışı ve kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı uçuşları iptal etti. Pegasus'tan yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle aşağıdaki uçuşlarımız iptal edilmiştir." ifadeleri yer aldı. THY'de 10 Mart tarihinde iptal eden seferler ile ilgili duyuru yayınladı. Yapılan yeni açıklamada Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı merkezli toplam 213 seferin daha iptal edildiği bildirildi. Yapılan açıklamalar şöyle;

2/7UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ

UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?

TÜRK Hava Yolları (THY), İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 10 Mart'ta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı seferlerini iptal etti.

İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 10 Mart Perşembe günü toplam 205 seferini iptal eden THY, her iki havalimanında da uçuş kısıtlamasına gidilmesi nedeniyle 11 Mart Cuma günü de bazı seferlerini iptal etti.THY, 11 Mart tarihli kalkış ve varışlı olmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan 179, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 34 olmak üzere toplam 213 seferini iptal etti.

3/7UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ Hangi uçuşlar iptal edildi İşte 10-11 Mart THY - Pegasus iptal edilen uçak seferleri listesi (Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı)

Operasyonun durumuna göre iptal edilen sefer sayılarının artabileceği belirtilirken, THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada İstanbul'da yaşanması beklenen hava muhalefeti nedeniyle 10-11 Mart 2022 tarihli İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında iptaller yaşandığı belirtilerek, "Uçuşlarınız ile ilgili güncel bilgiye uçuş sorgulama ekranlarımız üzerinden, uçuş numaranızı veya parkurunuzu girerek ulaşabilir, iade, değişiklik veya açığa alma gibi haklarınızı yine aynı sayfadan öğrenebilirsiniz. Seferi iptal olan yolcularımız uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, çağrı merkezimiz ve biletin düzenlendiği acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

4/7SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANINDAN UÇUŞ AZALTMA AÇIKLAMASI

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDAN UÇUŞ AZALTMA AÇIKLAMASI

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 10.03.2022 tarihinde yüzde 20 oranında ve 11.03.2022 tarihinde yüzde 30 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.

5/7PEGASUSTAN 10-11 MART UÇAK SEFER İPTALİ AÇIKLAMASI

PEGASUS'TAN 10-11 MART UÇAK SEFER İPTALİ AÇIKLAMASI

Pegasus'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Değerli misafirlerimiz,

Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle aşağıdaki uçuşlarımız iptal edilmiştir.

Ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isterseniz; https://www.flypgs.com/bilet-islemleri ve mobil uygulamamız aracılığıyla ya da çağrı merkezimiz üzerinden ücretsiz olarak yapabilirsiniz.

6/7HANGİ UÇUŞLAR İPTAL

HANGİ UÇUŞLAR İPTAL?

Aşağıda Iptal Edilen Uçuşlar, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı merkezlidir. Uçuş iptalleri hakkında detaylı bilgi için sayfa altındaki linkleri kullanabilirsiniz.

İSTANBUL HAVALİMANI MERKEZLİ İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR İÇİN TIKLAYINIZ

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI MERKEZLİ İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR İÇİN TIKLAYINIZ

7/7İSTANBUL HAVALİMANINDAN TEDBİR AÇIKLAMASI

İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN TEDBİR AÇIKLAMASI

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, İstanbul'da yarından itibaren etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 'güvenli seyahat ve operasyonların aksamaması' için karla mücadele kapsamında tüm önlemlerin uygulamaya alındığını açıkladı.

İGA'dan yapılan yazılı açıklamada İstanbul'da yarın akşamdan itibaren etkisini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle İGA İstanbul Havalimanı'nda, seferlerin yüzde 30 oranında azaltıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bugün itibarıyla kar yağışına yönelik tüm tedbirlerin alındığı İGA İstanbul Havalimanı'nda operasyonlar kesintisiz bir biçimde devam ediyor. Apron, pist ve taksi yolları başta olmak üzere, yoğun kar yağışına yönelik hazırlıkların tamamlandığı İGA İstanbul Havalimanı'nda, görüş mesafesinin sıfıra yakın olduğu durumlar haricinde uçak iniş ve kalkışlarının sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Yolcuların güvenliği için alınan proaktif önlemler doğrultusunda ulaşımda en ufak bir aksamanın yaşanmaması için hassasiyetle çalışılıyor" denildi.

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#Thy#Pegasus#Uçak