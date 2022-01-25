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Uçak seferleri iptal mi? Hangi uçuşlar ertelendi, ne zaman başlayacak? 25-26 Ocak THY, Pegasus iptal edilen uçak seferleri

#Uçak#Sabiha Gökçen#İstanbul Havalimanı

Uçak seferleri iptal mi? sorusu İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı merkezli uçuşu olan yolcuların odaklandığı konulardan oldu. Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı, İstanbul'da hayatı adeta felç etti. Kar temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan uçuşları kademeli olarak başladı. Havalimanlarında bazı seferler yeniden başlarken THY, Pegasus gibi havayolu şirketleri iptal edilen uçak seferlerinin olduğunu duyurdu. İşte, 25-26 Ocak Pegasus ve THY iptal olan uçak seferler listesi.

1/5Uçak seferleri iptal mi Hangi uçuşlar ertelendi, ne zaman başlayacak 25-26 Ocak THY, Pegasus iptal edilen uçak seferleri

Uçuş iptali açıklamalarına 25 Ocak tarihinde yenileri eklendi. Kenti etkisi altına alan kar yağışının ardından İstanbul Havalimanı’ndaki uçuşlar geçici olarak durdurulmuştu. Türk Hava Yolları(THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Alınan karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı operasyonlarımız bu gece 00:00'a kadar durdurulmuştur." ifadelerini kullandı. Uçuşları iptal eden havayolu firmaları ve iptal olan uçuş seferleri havalimanları üzerinden görüntülenecek.

2/5HANGİ UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

HANGİ UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ?

TÜRK Hava Yolları(THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, yaptığı açıklamada, " İlgili otoriteler havalimanlarımızı ve ulaşım yollarını uçuşlarımıza yeniden hazır hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Alınan karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı operasyonlarımız bu gece 00:00'a kadar durdurulmuştur." ifadelerini kullandı.

İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı’ndaki uçuşlar dün 14.00 sularında geçici olarak durdurulmuştu. Kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada 18/36 pistinin park yeri onayı alınarak Divert(yönelme) uçuşları öncelikli olacak şekilde 12.00'de trafiğe açıldığını belirtmişti.

Aşağıda Iptal Edilen Uçuşlar, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı merkezlidir. Uçuş iptalleri hakkında detaylı bilgi için sayfa altındaki linkleri kullanabilirsiniz.

3/5Uçak seferleri iptal mi Hangi uçuşlar ertelendi, ne zaman başlayacak 25-26 Ocak THY, Pegasus iptal edilen uçak seferleri

PEGASUS HAVAYOLLARIPC 2194IZMIR17:20-D01-İPTAL
ANADOLUJETTK 7588NEVSEHIR18:35-K01-İPTAL
ANADOLUJETTK 7248ANKARA19:15-K01-İPTAL
PEGASUS HAVAYOLLARIPC 2752SIVAS19:30-D01-İPTAL
ANADOLUJETTK 7536ANTALYA20:50-K01-İPTAL
PEGASUS HAVAYOLLARIPC 2708KONYA21:25-D01-İPTAL
ANADOLUJETTK 7274GAZIANTEP22:35-K01-İPTAL
ANADOLUJETTK 7298KAYSERI22:55-K01-İPTAL
ANADOLUJETTK 7270GAZIANTEP07:00-K01-İPTAL

4/5Uçak seferleri iptal mi Hangi uçuşlar ertelendi, ne zaman başlayacak 25-26 Ocak THY, Pegasus iptal edilen uçak seferleri

25.01.202218:1018:10

 

AT 0911İSTANBULKAZABLANKA İptal
25.01.202218:1018:10

 

TK 8304İSTANBULKAZABLANKA İptal
25.01.202218:1518:15

 

TK 2706İSTANBULERZURUM İptal
25.01.202218:1518:15

 

MS 0736İSTANBULKAHİRE İptal
25.01.202218:2018:20

 

TK 2644İSTANBULELAZIĞ İptal
25.01.202218:2018:20

 

TK 0285İSTANBULMİNSK İptal
25.01.202218:2018:20

 

B2 0185İSTANBULMİNSK İptal
25.01.202218:2518:25

 

JU 8247İSTANBULKIEV İptal
25.01.202218:2518:25

 

MS 9669İSTANBULKIEV İptal
25.01.202218:2518:25

 

PS 9559İSTANBULKIEV İptal
25.01.202218:2518:25

 

KM 2703İSTANBULMALTA İptal
25.01.202218:2518:25

 

TK 0348İSTANBULBİŞKEK İptal
25.01.202218:2518:25

 

TK 0559İSTANBULKOTONOU İptal
25.01.202218:2518:25

 

TK 2636İSTANBULMALATYA İptal
25.01.202218:2518:25

 

TK 0459İSTANBULKIEV İptal
25.01.202218:2518:25

 

JU 8254İSTANBULTEL AVİV İptal
25.01.202218:2518:25

 

TK 0788İSTANBULTEL AVİV İptal
25.01.202218:2518:25

 

TK 1371İSTANBULMALTA İptal
25.01.202218:3018:30

 

TK 0962İSTANBULERCAN İptal
25.01.202218:3018:30

 

TK 1887İSTANBULVİYANA İptal
25.01.202218:3018:30

 

OZ 6921İSTANBULVİYANA İptal

 

5/5İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERİ NASIL ÖĞRENİLİR

İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERİ NASIL ÖĞRENİLİR?



İSTANBUL HAVALİMANI MERKEZLİ İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR İÇİN TIKLAYINIZ

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI MERKEZLİ İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR İÇİN TIKLAYINIZ

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#Uçak#Sabiha Gökçen#İstanbul Havalimanı