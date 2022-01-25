Uçak seferleri iptal mi? Hangi uçuşlar ertelendi, ne zaman başlayacak? 25-26 Ocak THY, Pegasus iptal edilen uçak seferleri

HANGİ UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ?

TÜRK Hava Yolları(THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, yaptığı açıklamada, " İlgili otoriteler havalimanlarımızı ve ulaşım yollarını uçuşlarımıza yeniden hazır hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Alınan karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı operasyonlarımız bu gece 00:00'a kadar durdurulmuştur." ifadelerini kullandı.



İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı’ndaki uçuşlar dün 14.00 sularında geçici olarak durdurulmuştu. Kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada 18/36 pistinin park yeri onayı alınarak Divert(yönelme) uçuşları öncelikli olacak şekilde 12.00'de trafiğe açıldığını belirtmişti.



Aşağıda Iptal Edilen Uçuşlar, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı merkezlidir. Uçuş iptalleri hakkında detaylı bilgi için sayfa altındaki linkleri kullanabilirsiniz.



