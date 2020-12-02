Uçak seferleri iptal mi edildi? 5-6 Aralık hafta sonu uçuşlar devam edecek mi? THY ve Pegasus'tan son dakika açıklama
Uçak seferlerinin durumu, hafta sonu sokağa çıkma yasağı öncesi gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Hafta sonu uçuşu olan yolcular seferlerin iptal olup olmadığını merak ederken THY ve Pegasus'tan son dakika açıklama geldi. Sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan yolcular belli şartlar kapsamında seyahatini gerçekleştirebilecek. Peki, uçak seferleri iptal mi edildi? İşte, 5-6 Aralık hafta sonu uçak seferleriyle ilgili ayrıntılar.
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1
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Uçak seferlerinin iptal olup olmadığı son dakika açıklamalar ile takip edilirken beklenen açıklama geldi. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün "Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler." açıklamasını yaptı. Sokağa çıkma kısıtlamasında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar da uçuşlarını gerekli koşulları sağlamaları halinde gerçekleştirebilecekler. İşte, ayrıntılar.
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA UÇUŞLAR DEVAM EDECEK Mİ?
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede zorunlu haller sayılacak durumlarda seyahatlete izin verileceği bildirildi. İşte o maddeler;
- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),
- Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
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- ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,
- Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
- Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
- Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığına ait EBAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.
Yukarıda belirtilen mazeretleri taşımayan kişilerin şehirlerarası seyahatleri ise ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacaktır. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.
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THY'DEN AÇIKLAMA
Değerli Yolcularımız,
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede yer alan ve 01 Aralık 2020 Salı günü itibarıyla uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarından, uçuş gerçekleştirecek tüm yolcularımız muaf tutulacaktır.
Yolcularımız, kısıtlama süresince yapılacak kontrollerde uçuşlarına dair bir belge (mobil biniş kartı veya bilet ekran görüntüsü) ibraz ederek ulaşımlarını sağlayabileceklerdir.
Konuyla ilgili güncel gelişmeleri ve duyuruları web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Seyahatiniz süresince otoritelerce belirlenen diğer kısıtlama ve tedbirlere uymanızı önemle hatırlatır, sağlıklı uçuşlar dileriz.
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PEGASUS'TAN AÇIKLAMA
Değerli misafirlerimiz,
01.12.2020 tarihinden itibaren geçerli olan hafta içi gece saat 21.00 ile sabah 05.00 ve hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından uçuşu olan misafirlerimiz muaftır. Misafirlerimiz mobil uçuş kartı, bilet görüntüsü gibi uçuşu olduğuna dair bir belge ibraz ederek seyahate katılabilirler.
- 20 yaş altı yolcularımız yanlarında veli/vasi olması şartıyla uçuşlarımıza kabul edileceklerdir.
- 65 yaş ve üzeri yolcularımızın uçuş öncesinde seyahat izin belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir.
Güncel gelişmeleri ve duyuruları web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.