Uçak seferleri iptal mi? 18 Mart'ta hangi uçuşlar iptal edildi? THY İstanbul Havalimanı iptal edilen uçak seferleri duyurusu

Uçuşlar iptal mi, sorusu THY'den yapılan açıklama ile yanıt buldu. İstanbul ve çevre illerde geçtiğimiz hafta görülen kar yağışı nedeniyle uçuşlarının bazılarını iptal eden THY yeni karar aldı. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da 18 Mart'ta beklenen kar yağışı nedeniyle 57 seferin iptal edildiği duyuruldu. THY iptal edilen uçuşu olan yolcular THY'nin internet sitesi, mobil uygulaması, çağrı merkeziyle ve bileti satın olmuş oldukları acente üzerinden değişiklik yapabilecekler. THY'den gelen açıklama şöyle;