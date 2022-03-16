Uçak seferleri iptal mi? 18 Mart'ta hangi uçuşlar iptal edildi? THY İstanbul Havalimanı iptal edilen uçak seferleri duyurusu

Uçuşlar iptal mi, sorusu THY'den yapılan açıklama ile yanıt buldu. İstanbul ve çevre illerde geçtiğimiz hafta görülen kar yağışı nedeniyle uçuşlarının bazılarını iptal eden THY yeni karar aldı. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da 18 Mart'ta beklenen kar yağışı nedeniyle 57 seferin iptal edildiği duyuruldu. THY iptal edilen uçuşu olan yolcular THY'nin internet sitesi, mobil uygulaması, çağrı merkeziyle ve bileti satın olmuş oldukları acente üzerinden değişiklik yapabilecekler. THY'den gelen açıklama şöyle;
TÜRK Hava Yolları(THY), İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan 18 Mart'ta planlanan 57 seferin iptal edildiğini duyurdu.
THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "18 Mart tarihinde İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle MADKOM(Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereğince İstanbul Havalimanı kalkışlı 57 seferimiz iptal edilmiştir" denildi.
Söz konusu tarihte seferi iptal olan yolculardan uçuş saatine kadar, THY'nin internet sitesi, mobil uygulaması, çağrı merkeziyle ve bileti satın olmuş oldukları acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilecekleri belirtildi.
Aşağıda Iptal Edilen Uçuşlar, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı merkezlidir. Uçuş iptalleri hakkında detaylı bilgi için sayfa altındaki linkleri kullanabilirsiniz.
İSTANBUL HAVALİMANI MERKEZLİ İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR İÇİN TIKLAYINIZ
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI MERKEZLİ İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Pegasus iptal edilen uçuşlar ile ilgili duyuru yayınladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
İstanbul’da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle, 10-11-12-13 Mart tarihli İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı gerçekleştirilecek seferlerimizde bulunan misafirlerimize bilet işlemlerinde aşağıdaki haklar sunulmaktadır.
Ücretsiz açığa alma
Yeni seçilen uçuşun 31 Mart 2022 tarihine kadar olması halinde ücretsiz değişiklik,
Kesintisiz iade
Bilet işlemlerinizi 0850 250 67 02 numaralı çağrı merkezimiz üzerinden ücretsiz olarak yapabilirsiniz.