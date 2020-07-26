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Hürriyet
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Avrupa
AA / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 26 Temmuz 2020 - 00:18,

Uçak binanın çatısına düştü, 3 kişi öldü

Almanya’nın Wesel kentinde küçük bir uçağın bir binanın çatısına düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Polis uçakta bulunan 2 kişiyle çatı katında oturan bir bina sakininin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Polis ayrıca Ultralight TL-96 tipi tek motorlu uçağın neden düştüğü konusunda henüz net bir bilgi olmadığı, kazanın tüm yönleriyle soruşturulduğunu bildirdi.

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İtfaiyeden yapılan açıklamada ise Marl kentinden kalkan uçağın Wesel’deki havalimanına indiği, Wesel’den tekrar hareketinin ardından havalimanına 2.5 kilometre mesafedeki bir binanın çatısına düştüğü ifade edildi.

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Uçak yakıtının etrafa yayılması nedeniyle çatı katında büyük bir yangın çıktığı ancak itfaiyenin müdahalesi sonucu yangının kısa sürede söndürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

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Alman medyası yaşamını yitiren apartman sakininin 2 yaşındaki çocuğunun kazadan kurtulduğunu yazdı.

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