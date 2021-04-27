Uçak biletleri iptal mi olacak? Uçuşlar ertelendi mi? THY'den açıklama geldi
Uçak seferleri ile uçak biletlerinin durumu, tam kapanma açıklamasının ardından, seyahat edecek olanların gündemine geldi. Alınan karara göre, 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bayram için önceden bilet alanların gözü hava yolu şirketlerine çevrildi. Türk Hava Yolları (THY), salgın tedbirleri kapsamında alınan 'tam kapanma' kararı sonrası, söz konusu tarihlerde yurt içi bilet değişiklik taleplerinin ücretsiz olarak gerçekleştirileceğini duyurdu. Bayram için önceden bilet alanlar Peki, uçak biletleri iptal mi olacak? İşte, uçak seferler ile ilgili bilgiler.
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Uçak biletleri için Türk Hava Yolları'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında tam kapanmanın uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek yurt içi bilet değişikliği taleplerinin ücretsiz yapılacağını bildirdi. Öte yandan THY yaptığı yeni duyuruda, 29 Nisan-17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek yurt içi uçuşlarında, seyahat izin belgesi ve HES kodunun zorunlu olacağını bildirdi.
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UÇUŞLAR İPTAL Mİ OLACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacaktır, Şehirler arası araçlar %50 ile çalışabilecektir.
Konaklama tesislerinde rezervasyonlar, sokağa çıkma kısıtlamaları için teşkil etmeyecektir.
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THY'DEN BİLET AÇIKLAMASI
THY'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma sürecinde yurt içi uçak bileti olan yolcularımızın seyahatlerine ilişkin uygulama detayları belli olduğunda gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. Çağrı merkezimiz, yetkili mercilerin yayınlayacağı genelgenin ardından sizlere yönlendirmede bulunabilecektir. İlgili tarihlerde yurt içi bilet değişiklik talepleriniz ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir."
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HES KODU HATIRLATMASI
Türk Hava Yolları (THY), Kovid-19 tedbirleri kapsamında tam kapanmanın uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek yurt içi uçuşlarında, seyahat izin belgesi ve HES kodunun zorunlu olacağını duyurdu.
THY'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
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"29 Nisan-17 mayıs 2021 tarihleri arasında yurt içinde seyahat etmeyi planlayan yolcularımız, seyahat izin belgelerini ibraz etmeleri ve uçuşa elverişli HES kodunu sağlamaları durumunda seyahatlerini gerçekleştirebileceklerdir. Güncel gelişmeler için sosyal medya hesaplarımızı ve web sitemizde yer alan duyurularımızı takip edebilirsiniz."