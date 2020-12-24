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Hürriyet
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Haber Giriş: 24 Aralık 2020 - 12:19 | 

Üç kuşak bir arada... Yıl mı? 1998!

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri corona virüs nedeniyle evlerinde kaldı. Eski albümlerini karıştıran ünlüler pek bilinmeyen fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Kimi çocukluğuna gitti, kimi okul sıralarına, kimi de en özel anlarına... İşte ünlü isimlerin birbirinden renkli 'tbt' fotoğrafları..

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1NİRAN ÜNSAL
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NİRAN ÜNSAL

Yıl mı? 1991 Annem Anneannem ve ben Dua ve rahmetle

2BÜLENT ŞAKRAK
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BÜLENT ŞAKRAK

Özlemenin naif hüznü ile, alın size

3ELİF KARLI
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ELİF KARLI

Ahhh ahh 5 yıl önce bugün Eminönü, Kapalıçarşı’da. Tam da tbt günü. Sizle de paylaşayım diye 2 fotoğraf bırakıyorum sola kaydırmalı. Kalabalık olduğumuz ve sadece gribin bulaş olduğu zamanlar… Mesafesiz, maskesiz gezilerden bu da... Facebook kullananlar bilir her gün anıları paylaşıyor yaralara tuz basar gibi! Vapura binip 2 simitle geçiştirilmiş günlerden...

4
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Bu arada Asri Han’ı rahmetli babamın 2 adet dükkanı vardı gittiğimde bilerek girdim oraya hiç yoktu halbuki. Bir yazı, bir koku, bir renk, bir müzik nasılda alıp götürür seni taaa bir zamanlar sen ama şimdi o çocuğun sanki yabancı olduğu yıllar öncesine… Kim bilir buradan belki de kaç kere el ele tutuşup çıkmışızdır... Hatırlamıyorum.. Sadece hatırladığım rahmetli babamın (annemle ayrılmadan öncesi) eve hep Kapalıçarşı’dan getirdiği peynir çeşitleri, tereyağ, mısır unu... Haa bir de keçiboynuzu.. Gittim yine bir yerlere. Allah rahmet eylesin.Hadi yeni ve size merhaba…

5EROL EVGİN
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EROL EVGİN

Yetmişlerin sonu... İzmir fuarında Aziz Nesin ve Demirtaş Ceyhun kitaplarını, ben de plaklarımı imzalarken

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