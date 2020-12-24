Üç kuşak bir arada... Yıl mı? 1998!

Bu arada Asri Han’ı rahmetli babamın 2 adet dükkanı vardı gittiğimde bilerek girdim oraya hiç yoktu halbuki. Bir yazı, bir koku, bir renk, bir müzik nasılda alıp götürür seni taaa bir zamanlar sen ama şimdi o çocuğun sanki yabancı olduğu yıllar öncesine… Kim bilir buradan belki de kaç kere el ele tutuşup çıkmışızdır... Hatırlamıyorum.. Sadece hatırladığım rahmetli babamın (annemle ayrılmadan öncesi) eve hep Kapalıçarşı’dan getirdiği peynir çeşitleri, tereyağ, mısır unu... Haa bir de keçiboynuzu.. Gittim yine bir yerlere. Allah rahmet eylesin.Hadi yeni ve size merhaba…