Üç kuşak bir arada... Yıl mı? 1998!

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri corona virüs nedeniyle evlerinde kaldı. Eski albümlerini karıştıran ünlüler pek bilinmeyen fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Kimi çocukluğuna gitti, kimi okul sıralarına, kimi de en özel anlarına... İşte ünlü isimlerin birbirinden renkli 'tbt' fotoğrafları..
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NİRAN ÜNSAL
Yıl mı? 1991 Annem Anneannem ve ben Dua ve rahmetle
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BÜLENT ŞAKRAK
Özlemenin naif hüznü ile, alın size
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ELİF KARLI
Ahhh ahh 5 yıl önce bugün Eminönü, Kapalıçarşı’da. Tam da tbt günü. Sizle de paylaşayım diye 2 fotoğraf bırakıyorum sola kaydırmalı. Kalabalık olduğumuz ve sadece gribin bulaş olduğu zamanlar… Mesafesiz, maskesiz gezilerden bu da... Facebook kullananlar bilir her gün anıları paylaşıyor yaralara tuz basar gibi! Vapura binip 2 simitle geçiştirilmiş günlerden...
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Bu arada Asri Han’ı rahmetli babamın 2 adet dükkanı vardı gittiğimde bilerek girdim oraya hiç yoktu halbuki. Bir yazı, bir koku, bir renk, bir müzik nasılda alıp götürür seni taaa bir zamanlar sen ama şimdi o çocuğun sanki yabancı olduğu yıllar öncesine… Kim bilir buradan belki de kaç kere el ele tutuşup çıkmışızdır... Hatırlamıyorum.. Sadece hatırladığım rahmetli babamın (annemle ayrılmadan öncesi) eve hep Kapalıçarşı’dan getirdiği peynir çeşitleri, tereyağ, mısır unu... Haa bir de keçiboynuzu.. Gittim yine bir yerlere. Allah rahmet eylesin.Hadi yeni ve size merhaba…
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EROL EVGİN
Yetmişlerin sonu... İzmir fuarında Aziz Nesin ve Demirtaş Ceyhun kitaplarını, ben de plaklarımı imzalarken