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GeriTelevizyon Üç Kuruş yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Üç Kuruş 10. Bölüm fragmanı yayında mı? Show TV yayın akışı
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Televizyon
Haber Giriş: 10 Ocak 2022 - 11:11 | 

Üç Kuruş yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Üç Kuruş 10. Bölüm fragmanı yayında mı? Show TV yayın akışı

Üç Kuruş yeni bölümleri ile her hafta pazartesi akşamları ekrana geliyor. Üç Kuruş’un 10. Bölüm fragmanı araştırılıyor. Son bölümde Leyla’yı kurtarmak için Kartal ve Efe işbirliği yapmış, Efe’nn duygusal tavırları Kartal’ın dikkatini çekmişti. 10 Ocak Show TV yayın akışı ile yeni bölümün bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği belli oldu. Peki, Üç Kuruş yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı?

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Üç Kuruş yeni bölümün bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği 10 Ocak Show TV yayın akışı ile belli oldu. Bu akşam saat 20:00’de Güldür Güldür Show’un tekrarı ekrana gelecek. Oyuncuları arasında Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş’un yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği ile ilgili ise açıklama yapıldı. Henüz 10. bölüm fragmanı ise yayınlanmadı.
2ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, BU AKŞAM VAR MI

ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, BU AKŞAM VAR MI?

Üç Kuruş dizisinin yeni bölümü 17 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Dizi saat 20:00’de başlayacak.
3SHOW TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08:00 Bu Sabah

10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

20:00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

00:15 Üç Kuruş (Tekrar)

02:45 Aziz (Tekrar)
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