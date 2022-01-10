Üç Kuruş yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Üç Kuruş 10. Bölüm fragmanı yayında mı? Show TV yayın akışı

Üç Kuruş yeni bölümün bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği 10 Ocak Show TV yayın akışı ile belli oldu. Bu akşam saat 20:00’de Güldür Güldür Show’un tekrarı ekrana gelecek. Oyuncuları arasında Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş’un yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği ile ilgili ise açıklama yapıldı. Henüz 10. bölüm fragmanı ise yayınlanmadı.