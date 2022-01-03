Üç Kuruş ne zaman, bu akşam var mı? Üç Kuruş 10. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Show TV yayın akışı
Üç Kurul izleyicileri yeni bölüm ile ilgili araştırmalarını hızlandırdılar. Üç Kuruş dizisi her hafta pazartesi akşamları ekrana geliyor. Dizinin oyuncuları arasında Ekin Koç, Uraz Kaygılaroğlu, Nesrin Cavadzade gibi isimler yer alıyor. Show Tv yayın akışında Üç Kuruş 10. bölümün yer almaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Peki, Üç Kuruş bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?
Üç Kuruş yeni bölüm ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Pazartesi akşamları ekrana gelen Üç Kuruş’un 3 Ocak Show TV yayın akışında yer almaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Bu akşam Show TV’de saat 20:00’de Apex: Ölüm Adası filmi yayınlanacak. Dizinin 10. Bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. İşte detaylar
ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Üç Kuruş dizisi bu hafta ekrana gelmeyecek. Dizi 3 Ocak’ta yayınlanmayacak. Show TV’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre dizinin 10 Ocak Pazartesi yeni bölümü yayınlanacak.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre ise Üç Kuruş, koronavirüs nedeni ile 10 Ocak’taki yayın için sete çıkamadı. Dizinin başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu’nun kovid test sonucu pozitif çıktı.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre ise Üç Kuruş, koronavirüs nedeni ile 10 Ocak’taki yayın için sete çıkamadı. Dizinin başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu’nun kovid test sonucu pozitif çıktı.