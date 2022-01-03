Üç Kuruş ne zaman, bu akşam var mı? Üç Kuruş 10. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Show TV yayın akışı

ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Üç Kuruş dizisi bu hafta ekrana gelmeyecek. Dizi 3 Ocak’ta yayınlanmayacak. Show TV’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre dizinin 10 Ocak Pazartesi yeni bölümü yayınlanacak.



Birsen Altuntaş’ın haberine göre ise Üç Kuruş, koronavirüs nedeni ile 10 Ocak’taki yayın için sete çıkamadı. Dizinin başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu’nun kovid test sonucu pozitif çıktı.