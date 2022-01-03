MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriÜç Kuruş ne zaman, bu akşam var mı? Üç Kuruş 10. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Show TV yayın akışı
GeriTelevizyon Üç Kuruş ne zaman, bu akşam var mı? Üç Kuruş 10. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Show TV yayın akışı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 03 Ocak 2022 - 17:02 | 

Üç Kuruş ne zaman, bu akşam var mı? Üç Kuruş 10. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Show TV yayın akışı

Üç Kurul izleyicileri yeni bölüm ile ilgili araştırmalarını hızlandırdılar. Üç Kuruş dizisi her hafta pazartesi akşamları ekrana geliyor. Dizinin oyuncuları arasında Ekin Koç, Uraz Kaygılaroğlu, Nesrin Cavadzade gibi isimler yer alıyor. Show Tv yayın akışında Üç Kuruş 10. bölümün yer almaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Peki, Üç Kuruş bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Üç Kuruş yeni bölüm ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Pazartesi akşamları ekrana gelen Üç Kuruş’un 3 Ocak Show TV yayın akışında yer almaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Bu akşam Show TV’de saat 20:00’de Apex: Ölüm Adası filmi yayınlanacak. Dizinin 10. Bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. İşte detaylar
2ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN

ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Üç Kuruş dizisi bu hafta ekrana gelmeyecek. Dizi 3 Ocak’ta yayınlanmayacak. Show TV’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre dizinin 10 Ocak Pazartesi yeni bölümü yayınlanacak.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre ise Üç Kuruş, koronavirüs nedeni ile 10 Ocak’taki yayın için sete çıkamadı. Dizinin başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu’nun kovid test sonucu pozitif çıktı.
3SHOW TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Apex: Ölüm Adası

21:45 Apex: Ölüm Adası

23:45 Kana Kan: Hesaplaşma
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi