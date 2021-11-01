MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriÜç Kuruş nerede çekiliyor, oyuncuları kimdir? İşte Üç Kuruş dizisi oyuncuları, karakterleri ve konusu
GeriTelevizyon Üç Kuruş nerede çekiliyor, oyuncuları kimdir? İşte Üç Kuruş dizisi oyuncuları, karakterleri ve konusu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 01 Kasım 2021 - 20:01 | 

Üç Kuruş nerede çekiliyor, oyuncuları kimdir? İşte Üç Kuruş dizisi oyuncuları, karakterleri ve konusu

Bir süredir merakla beklenen Üç Kuruş dizisinin oyuncuları ve konusu diziseverlerce araştırılıyor. Üç Kuruş ilk bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıktı. Dizi her hafta pazartesi akşamları yayınlanacak. Sevilen oyuncu Ekin Koç "Efe" karakterine, Uraz Kaygılaroğlu ise "Kartal" karakterine dizide hayat veriyor. Peki, Üç Kuruş oyuncuları kimdir, nerede çekiliyor? İşte diziye dair bilgiler...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Üç Kuruş dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. İlk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak olan Üç Kuruş, her hafta pazartesi akşamları ekrana gelecek. Dizinin birinci bölümü bu akşam yayınlanacak. Çekimleri İstanbul’un farklı semtlerinde gerçekleştirilen Üç Kuruş’un oyuncuları arasında Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe de bulunuyor.

2ÜÇ KURUŞ DİZİSİ OYUNCULARI

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ OYUNCULARI

Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad’in imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki ‘Üç Kuruş’un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

3ÜÇ KURUŞ DİZİSİ KONUSU

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ KONUSU

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı’nın “koruyucusu” konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro’nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe’nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

Uraz Kaygılaroğlu - Kartal

4

Ekin Koç - Efe

5

Aslıhan Malbora- Leyla

6

Nesrin Cavadzade - Bahar

7

Ercan Kesal - Halit

8

Nursel Köse - Neriman

9

Mustafa Kırantepe - Ruşen

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi