Üç Kuruş ne zaman başlıyor, oyuncuları kimdir? Üç Kuruş dizisi yayın tarihi belli oldu

ÜÇ KURUŞ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Üç Kuruş 1 Kasım Pazartesi akşamı saat 20:00’de yayın hayatına başlayacak. Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ve Efe'nin (Ekin Koç) karşı karşıya geldiği tanıtımda ikilinin kavgası gerilim dolu anlara sahne oluyor. İrfan (Diren Polatoğulları) karakteri gizemli havasıyla akıllarda soru işareti yaratırken Kartal, Efe ve İrfan'ın hikayesinde izleyiciyi nelerin beklediği ise şimdiden büyük bir merak konusu haline geliyor.