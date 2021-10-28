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Televizyon
Haber Giriş: 28 Ekim 2021 - 11:22 | 

Üç Kuruş ne zaman başlıyor, oyuncuları kimdir? Üç Kuruş dizisi yayın tarihi belli oldu

Üç Kuruş dizisinin yayın tarihi belli oldu. Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Üç Kuruş dizisi oyuncuları ve konusu ile merak edilen yapımlar arasında yer alıyor. Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad’in imzası bulunan dizi her hafta pazartesi akşamları ekrana gelecek. Peki, Üç Kuruş ne zaman başlıyor, oyuncuları kimdir? İşte yayın tarihi ve merak edilenler

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Üç Kuruş dizisi oyuncuları araştırılıyor. Üç Kuruş dizisinin yayınlanan yeni fragmanı ile yayın tarihi netlik kazandı. Dizi 1 Kasım akşamı ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Üç Kuruş oyuncuları arasında yer alan Uraz Kaygılaroğlu Kartal karakterine, Ekin Koç ise Efe karakterine hayat veriyor.

2ÜÇ KURUŞ NE ZAMAN BAŞLIYOR

ÜÇ KURUŞ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üç Kuruş 1 Kasım Pazartesi akşamı saat 20:00’de yayın hayatına başlayacak. Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ve Efe'nin (Ekin Koç) karşı karşıya geldiği tanıtımda ikilinin kavgası gerilim dolu anlara sahne oluyor. İrfan (Diren Polatoğulları) karakteri gizemli havasıyla akıllarda soru işareti yaratırken Kartal, Efe ve İrfan'ın hikayesinde izleyiciyi nelerin beklediği ise şimdiden büyük bir merak konusu haline geliyor.

3ÜÇ KURUŞ DİZİSİ OYUNCULARI

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ OYUNCULARI

Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad’in imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki ‘Üç Kuruş’un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

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