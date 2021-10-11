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Televizyon
Haber Giriş: 11 Ekim 2021 - 14:02 | 

Üç Kuruş ne zaman başlıyor? İşte Üç Kuruş dizisi oyuncuları ve konusu

Üç Kuruş dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Yeni dizi Üç Kuruş’un tanıtımı geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Dizinin yönetmen koltuğunda ‘İçerde’ ve ‘Çukur’ dizilerinin yönetmeni olan Sinan Öztürk oturuyor. Merakla beklenilen Üç Kuruş’un oyuncuları arasında Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Ercan Kesal gibi isimler yer alıyor. Peki, Üç Kuruş ne zaman başlıyor?

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Üç Kuruş dizisi oyuncuları ile merak edilen yapımlardan biri oldu. Dizide, Roman mafya lideri Kartal’a Uraz Kaygılaroğlu, Organize Şube’de komiser olan Efe’ye ise Ekin Koç hayat veriyor. Yayınlanan ilk fragmanda Üç Kuruş’un pazartesi günleri yayınlanacağı duyuruldu. Senaryosu Murat Uyurkulak ile Damla Serim’in kaleminden çıkan dizinin yönetmenliğini ‘İçerde’ ve ‘Çukur’’un da yönetmeni olan Sinan Öztürk üstleniyor.

2ÜÇ KURUŞ NE ZAMAN BAŞLIYOR

ÜÇ KURUŞ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İlk fragmanı yayınlanan ekranların yeni dizisi Üç Kuruş dizisinin Ekim ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Her Pazartesi Show TV ekranlarında yer alacak dizinin kesin yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.

3ÜÇ KURUŞ DİZİSİ OYUNCULARI

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ OYUNCULARI

Ay Yapım imzalı yeni dizi ‘Üç Kuruş’un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

4ÜÇ KURUŞ DİZİSİ KONUSU

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ KONUSU

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı’nın “koruyucusu” konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro’nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe’nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

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