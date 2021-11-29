Üç Kuruş İrfan kimdir, hikayesi ne? Diren Polatoğulları hakkında merak edilenler

Show TV ekranlarının yeni dizisi Üç Kuruş oyuncuları ve konusu ile izleyiciden tam not aldı. Esrarengiz hikayelerin konu alındığı Üç Kuruş'ta dikkat çeken isimlerden biri de İrfan rolüyle Diren Polatoğulları oldu. Bir seri katil olan Üç Kuruş İrfan kim, neden öldürüyor merak konusu oldu. Üç Kuruş İrfan'ın hikayesi ve Diren Polatoğulları kimdir, kaç yaşında, nereli sorularının yanıtları...