Üç Kuruş İrfan kimdir, hikayesi ne? Diren Polatoğulları hakkında merak edilenler
Üç Kuruş dizisi yayınlandığı ilk günden itibaren oyuncuları ve karakterleriyle merak konusu olmaya devam ediyor. Bu karakterlerin arasında en çok merak edilenlerden biri de Üç Kuruş İrfan'ın hikayesi oldu. Peki, Üç Kuruş İrfan kimdir, gerçek adı ne? İşte Üç Kuruş İrfan'ın hikayesi ve onu canlandıran Diren Polatoğulları hakkında merak edilenler...
Show TV ekranlarının yeni dizisi Üç Kuruş oyuncuları ve konusu ile izleyiciden tam not aldı. Esrarengiz hikayelerin konu alındığı Üç Kuruş'ta dikkat çeken isimlerden biri de İrfan rolüyle Diren Polatoğulları oldu. Bir seri katil olan Üç Kuruş İrfan kim, neden öldürüyor merak konusu oldu. Üç Kuruş İrfan'ın hikayesi ve Diren Polatoğulları kimdir, kaç yaşında, nereli sorularının yanıtları...
ÜÇ KURUŞ İRFAN NEDEN ÖLDÜRÜYOR, HİKAYESİ NE?
Üç Kuruş İrfan'ın hikayesi geçmişte annesinin kendi gözleri önünde öldürülmesi ile başlıyor. Pavyonda şarkıcılık yapan İrfan'ın annesi öldürülür ve kendisi de saz çalmayı öğrenerek annesini hatırlarken bir gün annesinin katiliyle karşılaşır. Bunun ardından katilin peşine düşer ve öldürdükten sonra annesinin geri geldiğini görür. Bunun ardından İrfan öldürmeye devam eder. Çünkü kendilerine zarar verenleri öldürdükçe annesinin yanından hiç ayrılmayacağına inanır.
DİREN POLATOĞULLARI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA NERELİ?
1980 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Diren Polatoğulları, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.
Bugüne kadar Kurtlar Vadisi Pusu, Saklı Hayatlar, Aşk ve Devrim, Bir Ses Böler Geceyi, Kurtuluş Son Durak, Üsküdar'a Giderken, Karadayı, Son, Eski Hikaye, Kaçak, Şevkat Yerimdar, Kırık Kalpler Bankası, Küçük Esnaf gibi bir çok projede rol almıştır.
2017 yılında Fox TV ekranlarında yayınlanan ''Şevkat Yerimdar'' dizisinde Şefik karakterine hayat veren Diren Polatoğulları, son olarak TV8 ekranlarında yayınlanan ''Kırmızı Oda'' dizisinde Hamdi Baba karakterini canlandırmıştır.
Bugüne kadar Kurtlar Vadisi Pusu, Saklı Hayatlar, Aşk ve Devrim, Bir Ses Böler Geceyi, Kurtuluş Son Durak, Üsküdar'a Giderken, Karadayı, Son, Eski Hikaye, Kaçak, Şevkat Yerimdar, Kırık Kalpler Bankası, Küçük Esnaf gibi bir çok projede rol almıştır.
2017 yılında Fox TV ekranlarında yayınlanan ''Şevkat Yerimdar'' dizisinde Şefik karakterine hayat veren Diren Polatoğulları, son olarak TV8 ekranlarında yayınlanan ''Kırmızı Oda'' dizisinde Hamdi Baba karakterini canlandırmıştır.