Üç Kuruş dizisinde geçen Çıngıraklı nerede?

Üç Kuruş dizisiyle birlikte Çıngıraklı Mahallesi merak konusu oldu. Dizide Uraz Kaygılaroğlu, kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı’nın “koruyucusu” konumundaki mafya lideri Kartal’ı canlandıracak. Peki, Çıngıraklı nerede?
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1
1 Kasım 2021'de ekran macerasına başlayacak Üç Kuruş’a dair her detay merak ediliyor. Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Damla Makar gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş çekim yerleriyle de dikkati üzerine çekti.
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ÇINGIRAKLI NEREDE?
Üç Kuruş dizisinin çekimleri Nişantaşı’nda gerçekleşiyor. Dizinin bir kısmı ise İstanbul Balat’ta yani Lonca Mahallesi olarak bilinen bölgede gerçekleşiyor. Yani dizide geçen Çıngıraklı Mahallesi aslında Lonca Mahallesi’dir.
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ÇINGIRAKLI KONUSU
Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı’nın “koruyucusu” konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro’nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe’nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.