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Televizyon
Haber Giriş: 24 Ekim 2021 - 16:57 | 

Üç Kuruş dizisi ne zaman başlayacak? İşte Üç Kuruş dizisinin oyuncuları

Son dönemde başarılarıyla adlarından sıkça söz ettiren dizinin oyuncuları Uraz Kaygılaroğlu ile Ekin Koç'un başrollerini paylaştığı Üç Kuruş tanıtımlarıyla dikkat çekti. Üç Kuruş dizisi renkli bir roman mahallesi olan Çıngıraklı’nın koruyucusu konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro’nun gözü kara komiseri Efe’nin kovalamaca oyununun bir cinayet vakasıyla ters yüz olmasını konu alıyor. Peki, Üç Kuruş dizisi ne zaman başlayacak?

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Son dönemin başarılı oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu ile Ekin Koç'un buluştuğu, senaryosunda Damla Serim ve Murat Uyurkulak'ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un çekimleri devam ederken herkesin merakla beklediği bir detay belli oldu.

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Henüz yayın tarihi açıklanmayan Üç Kuruş'un pazartesi günleri ekranda olacağı biliniyor.

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'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

4ÜÇ KURUŞ KONUSU

ÜÇ KURUŞ KONUSU

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

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