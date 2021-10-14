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Televizyon
Haber Giriş: 14 Ekim 2021 - 12:28 | 

Üç Kuruş 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Üç Kuruş ne zaman başlıyor, oyuncuları kimdir?

Üç Kuruş dizisinin 1. Bölüm fragmanı yayınlandı. Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Üç Kuruş’un yeni bölüm fragmanı izleyicilerin heyecanını artırdı. Dizi her hafta pazartesi akşamları ekrana gelecek. Dizinin yönetmen koltuğunda ‘İçerde’ ve ‘Çukur’ dizilerinin yönetmeni olan Sinan Öztürk oturuyor. Peki, Üç Kuruş ne zaman başlıyor, oyuncuları kimdir? İşte ilk bölüm fragmanı

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Üç Kuruş dizisi için geri sayım devam ediyor. Yayın hayatına bu sezon başlayacak olan Üç Kuruş’un oyuncuları arasında Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse gibi isimler yer alıyor. Dizinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Çukur dizisinde yer alan Ercan Kesal da görülüyor.

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ÜÇ KURUŞ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ekranların yeni dizisi Üç Kuruş dizisinin ekim ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Her Pazartesi Show TV ekranlarında yer alacak dizinin kesin yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.

3ÜÇ KURUŞ DİZİSİ OYUNCULARI

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ OYUNCULARI

Ay Yapım imzalı yeni dizi ‘Üç Kuruş’un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

4ÜÇ KURUŞ DİZİSİ KONUSU

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ KONUSU

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı’nın “koruyucusu” konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro’nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe’nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

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