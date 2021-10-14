Üç Kuruş 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Üç Kuruş ne zaman başlıyor, oyuncuları kimdir?
Üç Kuruş dizisinin 1. Bölüm fragmanı yayınlandı. Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Üç Kuruş’un yeni bölüm fragmanı izleyicilerin heyecanını artırdı. Dizi her hafta pazartesi akşamları ekrana gelecek. Dizinin yönetmen koltuğunda ‘İçerde’ ve ‘Çukur’ dizilerinin yönetmeni olan Sinan Öztürk oturuyor. Peki, Üç Kuruş ne zaman başlıyor, oyuncuları kimdir? İşte ilk bölüm fragmanı
Üç Kuruş dizisi için geri sayım devam ediyor. Yayın hayatına bu sezon başlayacak olan Üç Kuruş’un oyuncuları arasında Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse gibi isimler yer alıyor. Dizinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Çukur dizisinde yer alan Ercan Kesal da görülüyor.
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