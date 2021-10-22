Üç Kuruş 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Üç Kuruş dizisi oyuncuları kimdir?
Üç Kuruş dizisi için geri sayım heyecanı devam ediyor. Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Üç Kuruş'un 1. bölümünün 2. tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda Nursel Köse, Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Ercan Kesal gibi isimler yer aldı. Peki, Üç Kuruş ne zaman başlayacak, oyuncuları arasında kimler var? İşte yeni tanıtım ve dizi hakkında merak edilenler
Üç Kuruş dizisi oyuncuları, konusu ve fragmanı merak ediliyor. Yeni dizi Üç Kuruş her hafta pazartesi akşamları ekrana gelecek. Dizinin henüz yayın tarihi açıklanmadı. Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı’da yaşananların aktarılacağı Üç Kuruş'un oyuncuları arasında Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora gibi isimler bulunuyor.
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