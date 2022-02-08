Üç Kız Kardeş'in yayın tarihi belli oldu... Üç Kız Kardeş oyuncuları kimler, ne zaman başlayacak?

Kanal D'nin yeni dizisi Üç Kız Kardeş’in yayın tarihi belli oldu. Çekimleri Ayvalık’ın eşsiz doğasında gerçekleşen, aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak öyküsü ile izleyicinin büyük beğenisini kazanacak olan dizi, 22 Şubat Salı akşamı ilk bölümü ile ekrana gelecek.