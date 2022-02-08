Üç Kız Kardeş'in yayın tarihi belli oldu... Üç Kız Kardeş oyuncuları kimler, ne zaman başlayacak?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Macron alay konusu oldu... İşte zirveye damga vuran o anlarMacron alay konusu oldu... İşte zirveye damga vuran o anlar#Macron
Skandal Yıldız futbolcunun kedisine işkence ettiği görüntüler sızdı Hapse girebilir...Skandal! Yıldız futbolcunun kedisine işkence ettiği görüntüler sızdı! Hapse girebilir...#Kurt Zouma
Kar yağışı bu yıl kuraklığa çare olur mu 2 ay kritikKar yağışı bu yıl kuraklığa çare olur mu? '2 ay kritik'#İklim Krizi
ABD eski Suriye Özel Temsilcisi Jeffreyden CNN Türke özel açıklamalarABD eski Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den CNN Türk'e özel açıklamalar#James Jeffrey
Ünlü isimleri kapıcı çarptıÜnlü isimleri kapıcı çarptı!#Haldun Dormen
İşte Bozdağın masasındaki taslak... Nafakada yeni planİşte Bozdağ'ın masasındaki taslak... Nafakada yeni plan#Bekir Bozdağ
Ve beklenen oldu... Son darbe hiç beklemediği kişiden geldiVe beklenen oldu... Son darbe hiç beklemediği kişiden geldi#Alec Baldwin
Herkes onu konuşuyor.. Tinder Avcısına büyük şokHerkes onu konuşuyor.. Tinder Avcısı'na büyük şok! #Tinder
İstanbul, Ankara, İzmir dahil 55 kentte alarm: Kar sürpriziİstanbul, Ankara, İzmir dahil 55 kentte alarm: Kar sürprizi#Meteoroloji
Kurban olayım başkanım, aman haKurban olayım başkanım, aman ha#İmamoğlu
Skandal araştırma Dünyada kriz büyüyor... Dev şirketlerden yalan ifadeSkandal araştırma! Dünyada kriz büyüyor... Dev şirketlerden yalan ifade#İklim Krizi
Altın fiyatlarında risk iştahı Yükseliş devam ediyorAltın fiyatlarında risk iştahı! Yükseliş devam ediyor#Altın
Dünya şampiyonu boksöre silahlı saldırı Çok acı çekiyorumDünya şampiyonu boksöre silahlı saldırı! 'Çok acı çekiyorum'#Robert Easter Jr
Ormanın bir köşesinde ne yaptıkları merak konusu olduOrmanın bir köşesinde ne yaptıkları merak konusu oldu!#Shawn Mendes
Canlı yayında her şeyi anlattı: Günlük 500 TL veriyordu, benim arabamın benzini bin TLden fazlaCanlı yayında her şeyi anlattı: Günlük 500 TL veriyordu, benim arabamın benzini bin TL'den fazla!#Mihriban Hurmacı
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Üç Kız Kardeş'in yayın tarihi belli oldu... Üç Kız Kardeş oyuncuları kimler, ne zaman başlayacak?

#Üç Kız Kardeş#Üç Kız Kardeş Oyuncuları#Üç Kız Kardeş Ne Zaman

İclal Aydın’ın aynı isimli romanından uyarlanan, Üç Kız Kardeş’in detayları belli oldu. Yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği Kanal D'nin yeni dizisi Üç Kız Kardeş, şubat ayında ekranlara “merhaba” diyecek. Peki, Üç Kız Kardeş dizisi ne zaman başlayacak? İşte Üç Kız Kardeş oyuncu kadrosu, karakterleri ve konusu hakkında bilgiler…

1/4Üç Kız Kardeşin yayın tarihi belli oldu... Üç Kız Kardeş oyuncuları kimler, ne zaman başlayacak

Kanal D'nin yeni dizisi Üç Kız Kardeş’in yayın tarihi belli oldu. Çekimleri Ayvalık’ın eşsiz doğasında gerçekleşen, aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak öyküsü ile izleyicinin büyük beğenisini kazanacak olan dizi, 22 Şubat Salı akşamı ilk bölümü ile ekrana gelecek.

2/4Üç Kız Kardeşin yayın tarihi belli oldu... Üç Kız Kardeş oyuncuları kimler, ne zaman başlayacak

Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatmaya hazırlanan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururuken, senaryosunu Betül Yağsağan kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Emre Kıvılcım, Mert Özcan, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

3/4Üç Kız Kardeşin yayın tarihi belli oldu... Üç Kız Kardeş oyuncuları kimler, ne zaman başlayacak

Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatmaya hazırlanan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururuken, senaryosunu Betül Yağsağan kaleme alıyor.

4/4Üç Kız Kardeşin yayın tarihi belli oldu... Üç Kız Kardeş oyuncuları kimler, ne zaman başlayacak
Haberle ilgili daha fazlası:
#Üç Kız Kardeş#Üç Kız Kardeş Oyuncuları#Üç Kız Kardeş Ne Zaman